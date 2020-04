Mis juhtub su näonahaga, kui lõpetad mõneks ajaks meigi kandmise?

«Tavaliselt, kui inimesed lõpetavad meigi kandmise, eriti kui kantud meik oli veekadu takistav ehk oklusiivne või siis vistrikke tekitav, ütlevad nad, et nende naha olukord paraneb,» märgib Rachel Nazarian, dermatoloog New Yorkis. Meigipaus töötab kui nahavärskendaja ning toob endaga kaasa säravama, ühtlasema ning vähemate vistrikega jume. Seda seetõttu, et erinevalt sinu nahahooldusrutiinist, mis on loodud naha sisse minema, istub meik lihtsalt su naha peal. Aga mis siis ikkagi juhtub, kui oma näole meigipausi teed?

Üks päev

Ilma meigita saab su nahk hingata, aga mida see tegelikult tähendab? Lühiajaliselt tähendab see seda, et su nahk suudab end ise tasakaalustada. «Su nahk käitub erinevalt, olenevalt õhuniiskuse tasemest, stressist ning mitmest teisest (välisest) faktorist, seega, kui katad näo kogu aeg meigiga, siis võib nahk otsustada oma rasutootmist kas suurendada või vähendada, et nende faktoritega toime tulla,» ütleb dr. Nazarian. Ta toob ka välja, et meigipausi tõttu ei peaks sa mingil juhul lõpetama tavaliste nahahooldustoodete, näiteks niisutavate kreemide, seerumite ja päikesekreemi kasutamist.

Üks nädal

Tihti võib meigibarjäär panna su naha rohkem rasu tootma, mis võib omakorda viia vistrike tekkeni, sest on suurem tõenäosus ummistunud pooride tekkeks. «Kui kannad vähem meiki, saad parandada oma naha seisukorda ning on väiksem võimalus mustpeade või vinnide tekkeks,» ütleb Candace Marino, Los Angeleses töötav meditsiiniline kosmeetik. Dr Nazarian omakorda lisab, et keerulisemad nahahaigused, nagu näiteks rosaatsea, võivad samuti meigipausi tõttu pareneda, sest on väiksem võimalus, et su nahk satub kontakti ärritavate või poore ummistavate koostisosadega.

Üks kuu

Kui sa kuu aega meiki ei kanna, siis näed oma tegevusel veelgi rohkem kasutegureid. Naharakkude uuendustsükkel kestab umbes 28 päeva – see on miski, mida nahk kogu aeg ise teeb. «Igapäevane meigi kasutamine võib seda tsüklit segada,» toob dr Nazarian välja. «Mida kauem su nahk ilma meigita on, seda paremini suudab see ise reguleerida oma temperatuuri, rasutootmist, niiskust ning naturaalset koorimisprotsessi.» Peale selle saad oma igapäevast nahahooldust ilma meigita kiiremaks muuta, sest sul pole vaja näiteks õhtul teha topeltpuhastust, et meigijääke nahalt eemaldada. «Näonahale on väga heaks pausiks see, kui sa ei pea iga õhtu sealt meiki maha nühkima,» ütleb Marino.