«SURMAVAD NAISED» ⟩ Ratastooli aheldatud Varvara haaras kapilt sardellinoa ja pussitas sellega jõhkralt oma abikaasat

Katrin Lust uurib oma dokumentaalsaadetes, mis viib ühe naisterahva nii kaugele, et ta haarab tapariista ja on võimeline võtma teiselt inimeselt elu? Televaatajate ees rulluvad lahti enneolematult ausad lood naistest, kes on kustutanud oma lähedase või mõne juhututtava eluküünla.

Tänane saade on ehe näide sellest, mis võib juhtuda ühe naisega, kui ta kannatab pideva koduvägivalla all. Ratastooli aheldatud Varvara on naine, kes on elanud terve elu vägivaldsete meestega. Naine on enda sõnul kaotanud vägivaldsetele meestele kõik. «Kunagi 20-aastaselt ma hüppasin neljandalt korruselt alla.»

Mis täpselt viis aga Varvara nii kaugele, et ta haaras sardellinoa ja pussitas sellega jõhkralt oma abikaasat? Tänaseks vanglast välja saanud ja tingimisi vabaduses viibiv naine räägib Katrin Lustile oma loo.

