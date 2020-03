Kuidas oma sekselu koroonakarantiini ajal vürtsikana hoida?

Küberseks võib tegelikult sisaldada endas palju rohkemat, kui inimesed arvavad. See võib olla näiteks ühine masturbeerimine, teineteisega räpaselt rääkimine või, miks mitte, isegi striptiis video teel, ütleb dr. Jill McDevitt, seksoloog portaalist CalExotics. Vürtsi lisamiseks proovige näidelda läbi erinevaid stsenaariume, kasutades rekvisiitidena näiteks mänguasju ning seksikaid kostüüme.

Nüüd on ideaalne aeg õppida, kuidas suhtlust sõnumite teel vürtsikana hoida. "Räägi näiteks sellest, mida oled varem kogenud, mida sooviksid proovida või oma hiljutistest seksuaalsetest unenägudest," pakub välja seksoloog dr. Jess O'Reilly portaalist Astroglide. "Võid selleks kasutada nii sõnu, pilte, videosid, häälsõnumeid või emotikone, et luua erutav seksuaalne õhkkond või lausa kogemus."

Kui tunned end eriti loomingulisena, võid seksikatest sõnumitest veelgi kaugemale minna ning kirjuta erootiline jutuke millestki, mida oled koos partneriga kogenud, millestki, mida sooviksid temaga tulevikus kogeda või siis midagi täiesti väljamõeldut. "Need ei pea isegi tingimata head olema. Asja lõbu peitub loomingulisuses ning miks mitte ka nende häälsõnumite teel teineteisele ette lugemises. See stimuleerib kuulmismeelt ajal, kui kompimismeele kasutamine kõne alla ei tule," ütleb McDevitt.

Sa ei pea harrastama telefoniseksi või isegi mitte seksikate sõnumite saatmist, sest ka väike flirt võib inimese jaoks päris palju ära teha, eriti kui tegemist on inimesega, keda sa alles tundma õpid, ütleb O'Reilly. "Kui näitad teise inimese suhtes üles siirast huvi ning kirge, teeb see kindlasti tema egole pai ning seab paika ka taustsüsteemi, andes märku asjadest, mis teie vahel tulevikus juhtuda võivad.

Silmside hoidmine on tantrast pärit tegevus, mis aitab sul partneriga ühenduda. Istuge vastamisi, vaata tema vasakusse silma ning hinga välja kui partner hingab sisse. Seda saab teha ka videosilla vahendusel, eriti kui sa ei saa või ei taha hetkel kellegagi füüsiliselt lähedane olla. O'Reilly sõnul tundub tegevus alguses tõenäoliselt piinlik, ent võib viia suurenenud lähedustunde või oksütotsiinitaseme tõusuni su organismis.

Isegi kui sa hetkel seksida ei saa, siis on alati võimalus sellest partneriga rääkida, et kõik asjad tulevikus päriselt kokku saades veelgi paremini sujuksid. Proovige näiteks teineteisele saata teste või nimekirju asjadest, mille proovimisest oleksite huvitatud, kõrval vastusevariantideks "jah/ei/võibolla". Üks selleks sobiv test on näiteks SIIN.