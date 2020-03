Mis on saanud koroonahaigest Tartu mehest, keda «Kuuuurijas» näidati?

Nagu me eelmisest «Kuuuurija» saatest mäletame, siis Lauril hakkas parem. Paraku, kui saade oli eetris ära olnud, läks mehel enesetunne ikkagi halvemaks.

12. haiguspäeval ütles 38-aastane Lauri, et on lihtsalt maganud ja telefoni välja lülitanud või hääletu peal hoidnud. Enesetunne on olnud kõikuv ja kerge palavik on jätkuvalt püsinud.

Lauri ütleb, et haiglast pole enam ühendust võetud ja ta pole ka ise helistanud, sest usub, et ravi puudumisel ei saa arstid nagunii midagi teha. Pealegi arvab mees, et tähelepanu vajavad teisedki haiged.