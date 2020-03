Nutikas mees leiutas viisi, kuidas koroonaviirusele vaatamata kohtingule minna

Maailm on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks lukus ning karantiin ja isoleeritus on pannud inimesed igatsema pisiasju, mida nad varem iseenesestmõistetavaks pidasid - näiteks vahetut suhtlust teiste inimestega. Kuid ühe häbeliku New Yorgi fotograafi jaoks aitas sotsiaalse distantseerumise kontseptsioon hoopis julguse kokku võtta ja silma jäänud naine kohtingule kutsuda.

Kui 28-aastane Jeremy Cohen märkas oma korteri aknast välja vaadates, et tema kõrvalmaja katusel on naine, siis otsustas ta suhtluse alustamiseks talle lehvitada. Pärast seda, kui naine vastu lehvitas, otsis Jeremy välja teibi, pliiatsi, drooni ja paberi, et oma kontaktandmed temani lennutada. Olenemata sellest, et aasta 2020 ei ole Jeremy jaoks just kõige paremini alanud, otsustas mees, et asi on vähemalt proovimist väärt. Juba tund hiljem saigi ta katusel olnud naiselt sõnumi.