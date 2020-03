4 levinud põhjust, miks inimesed orgasme teesklevad

Uuringu tulemused näitasid, et 87% naistest on orgasmi teeselnud, meeste hulgas on sama näitaja 69%. Naisvastanute tulemustest selgus, et nemad teesklevad kliimaksit regulaarselt 37% ajast, ehk umbes igas kolmandas vahekorras, mehed teesklevad regulaarselt lõpuni jõudmist aga vaid 9% - igas kümnendas vahekorras. Lisaks sai taaskord kinnitust see, et naised jõuavad orgasmini vähem kui mehed - naisvastajad jõudsid lõpuni 70% ajast, mehed aga 86% kordadest.