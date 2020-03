Kolme naise lugu: koroonakarantiin viis mind kokku eluarmastusega

«Koroona ajal kohtamas käimine on nagu lõputu muusika,» räägib 38-aastane produtsent Vicky Šotimaalt. «Karantiini ajal pead hoolikalt valima oma kohtingukaaslast, sest temast võib automaatselt saada ka sinu karantiinikaaslane.» On aeg, mil puhkuselt tagasi tulles pead arvestama sellega, et sinu reisikaaslastest saavad kaheks nädalaks ka sinu elukaaslased.

Kuidas leidsid aga need kolm naist endale kaaslased ajal, mil lähikontaktid ja reisimine on keelatud?

Ali, 28

«Kohtusime Hingega detsembris, mil käisime esimest korda ka deidil. Ta on väga lõbus ja veider inimene. Üsna pea tutvustasime üksteisele ka oma sõpru. Samas väljas käies ei tutvustanud me end kunagi paarina,» meenutab Ali.

Paar otsustas kaks nädalat tagasi oma suhte siiski «ametlikuks» teha ning naise arvates tuli see otsus paljude erinevate stressitekitajate mõjul. Kõige muu hulgas kaotas naine oma vanaema. Rasked ajad on noortele selgeks teinud, et nad soovivadki koos olla.

«See tuli kuidagi loomulikult ning mulle ei tundu, et oleksime otseselt oma otsusega kiirustanud. See olukord on küll väga uus mõlema jaoks, aga otsustasime seda ju koos. Minu suhe mõjutab meid mõlemat, aga koroonaviirus mõjutab kõiki,» lisab naine.

«Mina töötan kodukontoris, aga tema käib endiselt tööl õhuväes. Mul on kaks korterikaaslast, kes üritavad mind veenda mitte oma kallimat külastada, vähemalt mitte nii kaua, kuni ta tööl käib. Ma üritan neid austada aga ma soovin ka teda väga näha. Ma ei tea kaua veel jaksan nii olla. Väldin üksteisest täieliku eemaldumise olukorra tekkimist. Elame erinevates maakondades, aga tema maakonnas kehtestati karantiin ning ma ei soovi teda külastades karantiinilõksu jääda. Ma ei olnud kaua kohtamas käinud ja nüüd kui käin, siis me ei saa üksteist näha.»

FOTO: Unsplash

Samas arvab naine, et selline olukord muudab tema suhet tugevamaks. Noorte suhtlemine on olnud väga hea ning see on tekitanud neile veel suuremat tahet koos olla. «Pandeemia alguses mõtlesin küll, et mis nüüd saab. Siis otsustasimegi kokku jääda ja vaadata, mis tulevik toob. Võtame kontrolli millegi üle, mida me suudame koos kontrollida. Mul on lõpuks mõnusalt turvaline! Samas arvan ka, et üldiselt mehed ei muretse nii palju kui naised,» rõõmustab Ali.

«Loodan, et kui see kõik läbi saab, saame minna oma normaalse elu juurde ning näha üksteist sama palju nagu varem. Kui kaua see kestab ja milline mõju see meie elule või suhtele on? Ma ei oska öelda,» lisab naine lõpetuseks.

Teresa, 26