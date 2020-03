Huvitav teada: põhjus, miks me nutame, on lihtne ja keeruline samaaegselt

Lihtne vastus: su aju ütleb silmalaugude all asuvatele näärmetele, et aeg on toota pisaraid. Selle näärme nimi ongi pisaranääre (lad k lacrimalis) ning seda paarisnääret esineb paljudel roomajatel ja imetajatel. Kuid mitte kõik pisarad pole ühesugused ning kõigil neil on erinev eesmärk.

Mõnede pisarate eesmärk on su silmi kaitsta, need niisutavad silmi ning uhuvad silmast baktereid. Reflekspisarad pesevad silma puhtaks ka sinna sattunud mustusest, olgu selleks tolm või liivatera.

On olemas ka emotsionaalsed pisarad, mis on seotud inimese tunnetega – kurbuse, viha, hirmu ja isegi õnnega. Tugevad tunded panevad südame kiiremini lööma, su hingamine samutii kiireneb, su kõri laieneb (seetõttu on raske neelata). Samuti panevad tunded tööle pisarakanalid. Paljud inimesed tunnevad end pärast nutmist paremini.

Teadlased on ka leidnud, et emotsionaalsed pisarad sisaldavad stressihormoone kortisooli ja prolaktiini, samuti valuvaigistavat enkefaliini. See tähendab, et nuttes väheneb su kehas stressihormoonide hulk, sa tunned end kergemini ja lõõgastud, kirjutab Psych Central.

Mõned teadlased usuvad ka, et nutmine on ellujäämismehhanism. Nutmine ja pisarad saadavad teisele inimesele signaali, et me oleme häiritud ja vajame nende abi.