Oleme varem erinevates artiklites rääkinud nii sellest, kuidas virtuaalmaailmas oma sekselu elavdada, kui see juba olemas on, ning kuidas internetiavarustest kaaslast otsida, kui teda veel pole. Ent kõigis karantiiniaegsetes flirtimisnippides on ometi sees üks ühine joon — kohtinguportaalid, -äpid ning -rakendused ja paljudes neist tuleb kaaslasega esmalt just sõnumeid vahetada. Klassikalised armastuskirjad on juba mitu sajandit aut, seega kuidas ennast kelmikalt väljendada, et huviobjektile silma jääda ning ehk isegi tekkinud tunnetest läbi lillede märku anda?