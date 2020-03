Sõnumeid Titanicult ja üksildastelt südametelt: põnevad kirjad, mis on leitud merre visatud pudelitest

Vaatame koos Stars Insideriga, millised on kõige huvitavamad pudelikirjad, millest enamik on visatud merre.

Vanim kiri

6. märtsil 2018 leidis üks naine Austraalia rannalt peaaegu 132-aastase pudelikirja. See on vanim omataoline, mis seni leitud. Sõnum oli kirjutatud saksa keeles ning see sisaldas informatsiooni Paula-nimelise laeva marsruudist ja asukohast.

Kiri Titanicult

Iiri mees nimega Jeremiah Burke, kes oli teel Ühendriikidesse, et alustada uut elu, kirjutas Titanicu uppudes olulise kirja. Ta pistis selle püha vee pudelisse, mille ema talle enne pardale minekut kaasa oli andnud. Pudel jõudis kaldale umbes aasta hiljem Dunkettle’is, vaid paar kilomeetrit tema lapsepõlvekodust eemal. Sõnum oli järgmine: «Head aega kõigile Titanicult. Burke Glanmire’ist, Corkist.»

Lusitania kiire uppumine

RMS Lusitania sai sakslaste torpeedotabamuse ning uppus kaheksa minutiga. Sellest aga ilmselgelt piisas, et üks reisija jõuaks kirja kirjutada. «Olen jätkuvalt paari inimesega koos dekil. Paadid on lahkunud, me vajume kiirelt põhja. Mõned mehed mu lähedal palvetavad koos preestriga. Lõpp on lähedal. Võib-olla see kiri...» Siin sõnum lõppes.

Sõnumeid Auschwitzist

Aastal 2009 leiti Auschwitzi koonduslaagri lähistelt pudelikiri, mis kandis kuupäeva 9. september 1944. Sõnumis olid kirjas seitsme vangistatu nimed, laagris antud numbrid ja kodulinnad.

Šampusekirjad

Aastal 1979 viskas paarike paar šampusepudelit Vaiksesse ookeani, kui olid Hawaiil puhkusel. Pudelis olid nende nimed ja aadressid, lisaks dollar margiraha ning lubadus pudeli leidjale maksta leiutasu. Neli aastat hiljem said nad vastuse Vietnami sõdurilt, kes püüdis riigist lahkuda. Paar maksiski lõpuks kinni põgeniku ja tema pere ümberasumise Ühendriikidesse.

Esimese maailmasõja sõdur

1914. aastal viskas briti sõdur Thomas Hughes merre pudeli, kus oli sõnum tema naisele. Sõdur suri kaks päeva hiljem Prantsusmaal. «Kallis naine, ma kirjutan seda kirja laeval ja viskan merre, et näha, kas see jõuab sinuni. Kui jõuab, kirjuta ümbrikule kuupäev ja kellaaeg ning hoia seda. Tadaa praeguseks, armas. Sinu abikaasa.»

Pudeli leidis 1999. aastal üks kalur. Hughesi abikaasa oli juba surnud, kuid sõnum leidis lõpuks oma tee sõduri 86-aastase tütreni.

Armastuskiri

1956. aastal viskas armastust otsiv Rootsi mees merre pudelikirja, milles sisaldusid tema kontaktandmed ja sõnum: «Kellelegi ilusale ja kaugele.» Kaks aastat hiljem sai ta vastuse Itaalia naiselt. Paar kohtus, mees kolis Sitsiiliasse ja nad abiellusid.

Glasgow kooliprojekt

1914. aastal viskasid Šotimaal asuva Glasgow’ navigatsioonikooli inimesed merre 1889 pudelit. Eesmärgiks oli saada infot tõusude ja hoovuste kohta. Pudelites olid kaardid, et inimesed need ära täidaks ja kooli tagasi saadaks. 2011. aastal leidis ühe neist pudelitest šoti kalur. Oma leiuga pääses ta Guinessi rekordite raamatusse, kuna tol hetkel oli see vanim leitud pudelikiri.

Sõdur ja lüpsinaine

1945. aasta jõulude ajal viskas Teisest maailmasõjast koju sõitev Ameerika sõdur merre pudeli kirjaga. Kaheksa kuud hiljem vastas kirjale iiri lüpsja. Nad vahetasid seitse aastat kirju, enne kui mehel õnnestus Iirimaale temaga kohtuma sõita. Kahjuks nende romanss pärast kohtumist ka lõppes.

Kuninglikud sõnumid

Kuninganna Elizabeth I pidas pudelikirju nii tähtsateks, et lõi suisa kuningliku pudelikirjade avaja ametikoha, kellel oli ainuõigus neid kirju avada. Selle seaduse rikkumine oli kuritegu.

Leinav ema

Prantslanna, kes leinas oma poja surma, viskas Inglise kanalisse pudeli, milles olid mõned lapserõivad, kiri ja kaasas liiliad. Paar nädalat hiljem leiti pudel Inglismaalt Kenti rannast. Üks naistest, kes pudeli leidis – Karen Liebreich – kirjutas selle põhjal raamatu. Lõpuks nad ka omavahel kohtusid.

Teateid Texasest

2009. aastal leidis paarike Texases asuva Padre saare rannaribalt pudeli, millel oli sõnum: «Tee pudel katki.» Seest leidsid nad postkaardi juhistega saata see tagasi Galvestoni laboratooriumisse, kus aastatel 1962-1963 uuriti hoovuseid ja visati Mehhiko lahte 7863 pudelit.

Pudelimees

Kanada kalur Harold Hackett armastab pudelikirju nii väga, et on saanud hüüdnime Pudelimees. Ta on ookeani visanud enam kui 4800 pudelit ja saanud rohkem kui 3000 vastust.

Iidsed juured