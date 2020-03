Tuberkuloosihaige mehe abikaasa: arstid lasevad nakkusohtlikel patsientidel poes käia, aga koju ei lubata

Piret usub, et tema abikaasa sai selle kohutava haiguse läbi oma töö. Mees töötas linnahoolduses, mis hõlmas endas tänavate puhastamist ja prügi ning mustusega kokku puutumist.

Alguses ei saanud Piret aru, mis tema mehel ometi viga on. Arst muidugi soovitas võtta köharohtu, mispeale sümptomid korraks taandusid, aga siis lisandus kirjeldamatu väsimus, meeletu kaalulangus, öised higistamised ja kõige lõpus ka palavik. Mees kaotas poole aastaga pea 20 kilogrammi kehakaalu.

Lõpuks, kui mehele diagnoos määrati, pääses ta Kose tuberkuloosihaiglasse ravile. Mehele ennustati alguses kerget paranemist ja pakuti, et ta saab juba arvatavasti kahe nädala pärast koju, aga paraku venis ravi teadmata põhjusel aina pikemaks.

Piretile jääb mõistmatuks asjaolu, kuidas on võimalik, et tuberkuloosihaige saab vabalt liikuda ja lähedal asuvates kaupluses ostlemas käia, aga samas koju ei lasta, sest haige on ju teadupärast nakkusohtlik. Ostlemas pidavat enamasti käima just kõige raskema haigusvormiga patsiendid.

Katrin Lust intervjueerib Piretit, kelle abikaasa haigestus möödunud aastal tuberkuloosi ja kelle paranemine võttis hulka aega. Kuvatõmmis Kuuuurija Pireti jaoks on Kose tuberkuloosihaiglas toimuv segadust tekitav. Väidetavalt lubatakse haiged vabalt välja lausa mitmeks tunniks liikuma, hoolimata, et vahepeal on aeg ravimeid võtta ja lõunasöök süüa. Olgu öeldud, et ravimite võtmata jätmine tekitab resistentsust. Pireti mehe raviarst olevat öelnud, et nad ei tohi inimesi haiglas kinni hoida, sest see olevat inimõiguste rikkumine. Kogu see olukord on paari jaoks äärmiselt jahmatav. Lisaks pruukivat Kose haigla patsiendid alkoholi ja pakkuvat seda ka külalistele, ehk siis Piretile.

Aga ega ka Viljandi sundravi tuberkuloosihaiglas polevat asjad päris korras. Hoolimata sunduslikuks režiimist käivad ka sealsed verd köhivad haiged vabalt ringi.

Endine tuberkuloosihaige Nadja jagab oma kogemusi kinnisest Jämejala sundravi haigla osakonnast, kust ta oli sunnitud mitu korda Tallinnasse sõitma, isegi kui tal oli lahtine tuberkuloosi vorm. Naisel oli vaja käia Tallinnas, et saada antiretroviirus ravi. Nadja kirjeldab, kuidas temaga sama ravi vajavale patsiendile toodi ravimid Viljandisse kätte, küll aga mitte temale.

Nadja oli mitmel korral tunnistajaks, kuidas patsiendid jalutuskäigu ajal põgenesid ning lisab, et sealsed arstid ei kandnud enda tervise kaitseks ei näomaske, ega kindaid.

Regionaalhaigla selgitab, et haigla uksed on tõesti argipäeviti ja nädalavahetusteti avatud, et patsiendid saaksid soovi korral maja ümber jalutamas käia. Kuna aga patsientide liikumist kontrollida ei saa, on tõesti võimalik, et nad on territooriumilt omavoliliselt lahkunud. Regionaalhaigla lisab, et kui nakkuohtlik patsient on korduvalt sisekorra eeskirju rikkunud, on võimalik ta saata Viljandi Haigla psühhiaatriakliinikusse tahtevastasele ravile.

Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku juht Madis Parksepp aga ütleb Nadja loo kommentaariks, et nakkusohtlikud patsiendid ei lahku osakonnast ilma personalita. Patsiendid, kes pole nakkusohtlikud, viibivad haiglaravil nõusoleku kohaselt, mis tähendab, et neil on võimalik ka väljas käia. Kes reeglite vastu eksib, saab politsei poolt karistada, küll aga ei saa haigla ise kohut mõista.

Perearst Karmen Joller rahustab ja ütleb, et tuberkuloos ei ole sama nakkav nagu praegune koroonaviirus. Tuberkuloos jääb külge siiski nõrgema immuunsusega inimestele ja nakatamiseks kulub kauem aega. Perearst Joller kinnitab, et ühest pudelist viina juua tuberkuloosihaigega on jällegi hullumeelne.

Katrin Lust kutsub lõpetuseks üles inimesi teavitama nendest kaasmaalastest, kes levitavad nakkuohtlikke haiguseid. Olgu selleks siis tuberkuloos või koroonaviirus - haiguse levitamisest tuleb viivitamatult politseile teada anda.