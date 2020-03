A tall boy? For my mango White Claw?? It’s more likely than you think. . . . #cake #cakedecorating #fondant #baker #buttercream #sugarart #sugar #bakery #cuttingvideo #asmr #whiteclaw #mango #can #summer #painting

A post shared by Luke Vincentini (@lukevincentini) on Aug 7, 2019 at 11:53am PDT