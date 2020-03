PISARAKISKUJA ⟩ Vaata, millise üllatuse tegid pojad oma hooldekodus elavale emale

Kuna haiguse (ja ka vanuse) tõttu kuulub Maureen koroonaviiruse riskigruppi, siis ei tohi kaksikutest pojad Steven ja Richard teda hetkel tavapärasel moel külastada. Et ema seetõttu kurvaks ei muutuks, otsustasid mehed teha talle üllatuse, ilma et ta tervis ohtu satuks.

Nimelt palusid vennad oma muusikust sõpra Garethit, et too tuleks ja laulaks hooldekodu ees nende ema lemmiklaulu «Stand By Me». Raskelt haige naine oli oma poegade üllatusest äärmiselt liigutatud. Maureen istus hooldekodu rõdul ja jälgis toimuvat pisarsilmi.