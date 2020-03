LUGEJAMÄNG ⟩ Mehed on häbelikud ega julge voodis oma eelistustest rääkida

Umbes 13-14 aastat tagasi toimus venna sõbra korteris pidu. Inimesi oli muidugi palju, pidevalt keegi vooris sisse-välja. Paljusid ma sealt ei teadnudki. Mingi hetk aga kõik läksid ära. Jäime ainult mina ja üks teine noormees. Rääkisime juttu ja mingi hetk me juba suudlesime. Ja sealt edasi muidugi seksisime umbes terve öö. See oli meeletult hea ja ma mõtlesin selle peale ikka veel mitu päeva pärast seda, ent sinnapaika see jäi. Ainult see 1 öö.

Varsti peale seda kolisin teise riiki. Ei ole mõelnudki asjade peale, mis toimusid rohkem kui 10 aastat tagasi. Kuni tänaseni. Paar päeva tagasi lisas ta mind Facebookis sõbraks. Ausalt öeldes tol hetkel ma üldse ei mõelnudki selle peale, kes ta on ja mis kunagi toimus. Mõtlesin et ok, elame samas kandis, kuna nimi oli tuttav ja võtsin kutse vastu.

Ta kirjutas mulle kohe messengeri ja niipea kui ta seda kunagist õhtut meenutas, 14 aastat on ikka pikk aeg, olin ma üsna šokeeritud. Ma ei oleks sellist asja oodanud. Siis ta muidugi ütles, et seks minuga oli nii meeldejääv ja hea kogemus, et võiksime uuesti kokku saada, kui Eestisse juhtun tulema. Pean mainima, et tal on lapsed ja ta on pikaajalises suhtes. Aga mis puudutab seksi, siis selles osas on tema elus tühi auk. Ma veel hetkel ei tea, kuidas see meie lugu lõpeb, aga lubasin temaga kokku saada. Seega eks näis. 😉

Loo lõpetuseks niipalju. Kuna olen 33 ja oma elu jooksul nii mõndagi kogenud, siis võin öelda, et tegelikult ei ole ainult selliseid kahe minuti mehi, kelle ainus mure ongi see, et iseennast rahuldatud saaks. Osad mehed on lihtsalt häbelikud, nad ei julge rääkida sellest, mis neile meeldib ja kuidas. Sellepärast valivadki lihtsama tee — põhimõtteliselt kiiresti kaelast ära ja magama. Mina ise olen selles osas julge, ma ütlen otse ning üldiselt, uskuge või mitte, meestele see meeldib, sest nemad tahavad ka uusi asju proovida, ekstreemsust ja põnevust.

Pean mainima ka veel seda, et kõige parem seks on mu elus olnud suhtes olevate meestega, kes ise on öelnud, et on oma naistega rääkinud ning soovid/huvid selle koha pealt ei klapi. Paraku nii on, et kui kodust ei saada seda, mida tahetakse, siis mees otsib soovitut mujalt ning üldiselt ollaksegi ainult laste pärast koos.

Seks on väga oluline osa suhtest ja mina pigem mõistan mehi, kui teen neid maha. Lihtne on ju öelda, et mees keerab selja ja ei hooli. Igal mündil on kaks külge.