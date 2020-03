LUGEJAMÄNG ⟩ Meeste soovide TOP10: nii armsust kui anaalseksi

Mul on olnud ja on väga-väga palju sekssuhteid ja kõigest paar «õiget» suhet. Ma olen selline neiu, kes armastab pigem seksisuhteid niiöelda õigetele suhetele. 😊 Siinkohal olgu öeldud, et ma väga armastan mehi ja kui veel täpsem olla, siis just ausaid, toredaid, rõõmsameelseid, viisakaid ja seksikaid härrasmehi.

Kirjutan siis enda teadmised sellest, mis meestele meeldib. Seda kõike tean seetõttu, et mehed, kellega mul on olnud seksuaalsed kontaktid, on minuga jaganud seda, mis neile meeldib ning mis neid erutab. Panin kokku mitme erineva mehe soovid-tahtmised, kes on jäävad vanusevahemikku 28-53 aastat. Seda, mis meestele meeldib, mida nad tahavad ning mis neid erutab, on lausa nii palju, et kõike ei suuda siia ära mahutada, aga ma kirjutan need kõige olulisemad ehk meeste soovide TOP 10.

Mida mehed tegelikult tahavad?

1. Seksi

Vähemalt viis, aga ideaalne oleks seitse korda nädalas.

2. Oraalseksi

Oraalseksi puudumine on kõige populaarsem «mure» meestel, sest neile meeldib see väga. Paljud mehed ei saanud oraalseksi oma eksnaistelt ning tean ka paljusid mehi, kes ei saa seda ka oma praegustelt naistelt.

3. Tunnustust

Mees tahab kuulda ning näha, et teda hinnatakse. Ta lausa vajab seda. Olgu see siis söögi valmistamine, toidupoes käimine, mingi lihtsa asja ära parandamine, aga elementaarse «aitäh-i» ning «kalli ja musi» loodab mees oma naistelt alati saada.

4. Kodus ootaks hea ja soe toit

Seda muidugi siis, kui naine on enne meest koju jõudnud.

5. Naeru

Kui olukord on pingeline ning stress kerge tekkima, siis loodab mees, et tal on kodus just selline naine, kes ei võta elu liiga tõsiselt ega stressirohkelt. Mees tahab, et naine naudiks elu sellisena, nagu see on, näeks asja helgemat poolt ning naeraks palju.

6. Tugevust

Mees vajab rasketel aegadel õlga, mille najal end tühjaks nutta. Just sellistel hetkedel vajab ta kedagi, kes antud olukorras oleks tugevam kui tema ise ja ühtlasi mõistaks ning toetaks.

7. Otsustusõigust

Mehele meeldib, kui ta saab ise otsustada, mida ja kui palju midagi osta, selle asemel, et peaks kõik asjad enne naisega läbi rääkima.

8. Anaalseksi

Selle konkreetse seksi osas jagunevad mehed kahte rühma. Üks pool meestest tahaks vähemalt korra kuus ka seda nautida, aga teiste jaoks on see midagi rõvedat ja alandavat.

9. Armsust

Mees soovib, et naine armastaks eelkõige iseennast ning et ta oleks siiras, humoorikas, rõõmsameelne, ei näägutaks, kamandaks ega muudaks lihtsaid asju keeruliseks.

10. Hingamisruumi

Ka mees tahab aeg-ajalt kodust eemale saada. Seetõttu ideaalne naine on just see, kes mõistab mehe vajadusi ning austab neid.