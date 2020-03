LUGEJAMÄNG ⟩ Naise nibud pole raadionupud, neid kruttides ei tule «Enjoy FM»

Üheksakümmend üheksa meest sajast arvavad, et nad on voodis oma oskuste ja võimete poolest noored jumalad, kelle ette naine võiks nädalas mitu korda põlvili laskuda ja patte andeks paluda. Need Casanovad ja Don Juanid võivad selle peatüki rahumeeli vahele jätta, sest see on kirjutatud pigem neile meestele, kelle jaoks naise kliitor ja G-punkt on avastamata maa. Neile, kes siiani krutivad naise rinnanibusid, nagu oleksid need raadionupud, sest loodavad vist sobiva sageduse leidmisel kuulata Enjoy FM-i

Olgem ausad - naise keha on tegelikult enamiku meeste jaoks täiesti avastamata ning salajane maa. Kui jätta välja mõni seksuaalne supertalent, siis leidub neid ilma eelmänguta külmalt «kaheminutirammijaid» hirmuäratavalt palju. Tegin kümne oma hea sõbranna hulgas väikese küsitluse ja ütlen nende nimel välja suurimad vead, mida mehed voodis naistega teevad.

Pärast seksi on naise emotsioonid reeglina laes, see tuleneb hormoonidest. Kui mees pärast ise orgasmi saamist liiga kiiresti selja pöörab, et norskamise maailmameistrivõistlustel osaleda, või jätab naise lihtsalt ilma ühegi pai, kallistuse või suudluseta, siis jääb naise sisse pahatihti veidi tühi ja ärakasutatud tunne. Seda saab oskuslikult ja kergelt vältida, kui pärast armatsemist võtad kasvõi mõne minuti, et naist veidi kaisutada, selle asemel, et lähedus ja kontakt kohe läbi lõigata. Naine on rõõmus ja sina ise kohe päris kindlasti.

Mehed armastavad näha oma naist kingades, sukkades ning seksikas pesus. Esiteks on see väga ilus vaatepilt ning teiseks tõstab see ka naise enesekindlust. Seksikat pesu on samuti erinevaid - kas soovid olla süütult seksikas või anda mõista, et piits kuulub sinu kätte?

Kas seks peaks toimuma pimedas magamistoas või küünlavalgel elutoas? Või hoopis keset päeva köögis? Pärast tööd tema garaažis? Tegelikult ei ole vahet, peamine on see, et magamistoast mõnikord välja saate! Uus keskkond tekitab uued sensatsioonid ning tekib ka tore mälupilt, mis meenub igal korral, kui tuppa astud.

Haara kontroll enda kätte. Ära karda proovida uusi positsioone või lelusid ning ära karda neid ka oma partnerile tutvustada! Näiteks kirjutage partneriga oma uued ideed, mida sooviksite magamistoas katsetada, paberilehtedele, murdke need kokku ning valige saatuse tahtel proovimiseks üks välja. Kui ideed ei jookse, otsige inspiratsiooni armutäringutelt või -kaartidelt. Kas oled kunagi mõelnud, et tunned end oma mehe jaoks lihtsalt seksnukuna? Aga kas oled mõelnud, et tema võiks mõnikord ka sinu seksnukk olla?

Proovige seksides kordamööda teha nii, et igal korral on oluline vaid ühe partneri orgasm. Sellisel juhul õpite teineteise kehasid kindlasti pisemate detailideni tundma. Ka aastaid suhtes olnud paaridel on teineteise kohta palju õppida! Mõtle jäerele, millised on sinu partneri väärtused ning kuidas saad sina talle vastu tulla, et suhe tekitaks teie mõlema kõhus taaskord liblikaid! Kirjuta kommentaaridesse, kuidas sina oma mehele armastust avaldad!