LUGEJAMÄNG ⟩ Eesti mees: lingammassaaž minu hingekeeli helisema ei pannud

Kui aus olla, siis tegelikult sellele küsimusele ei oska ma kahjuks ammendavalt vastata, sest ega mina ka ei tea, mida mehed tahavad. Ma tean, mida mina mehena tahan, aga teiste osas pole väga palju aimu. Räägitakse, et me mehed olla kõik ühesugused, aga mul pole huvi olnud proovida.

Tahtsin hoopis jagada lugu sellest, kuidas minu kogemusel need, kes lubavad raha eest õpetada seda, et mida mehed tahavad, ei pruugi ka seda teada. Mu endine elukaaslane käis Epp Kärsini koolitusel sõbrannadega. Naasnud pakatades teadmistest, et kuidas teha lingammassaži, oli aeg siis õpitut praktikas teostada. Praktika kujunes aga selliseks, et lubatud tervendamist läbi naudingute ega helisevaid hingekeeli, mida koolitaja lubab, ma ei kogenud. Koolitusel oleks just kui õpetatud kõike vastupidi sellele, mida üks mees võiks tahta ja see lingamvärk jäigi sinnapaika ning elu jätkus samatviisi nagu enne uhket koolitust.