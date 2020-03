LUGEJAMÄNG ⟩ Äkki mehed ja naised ikkagi ON samast liigist

Tegelikult on väga lihtne - ennekõike tahavad ja soovivad mehed, et neid tunnustataks, kui nad on midagi hästi teinud või millegi nimel vaeva näinud. Särava naeratusega «aitäh, et mind aitasid!» ütlemine teeb iga mehe tuju pikaks ajaks heaks - proovige järgi! Loomulikult kehtib see ka naiste puhul, aga miskipärast kiputakse nagu eeldama, et kõiksugu erinevad tööd ja tegemised oleks justkui default meeste eksistentsiaalsed kohustused.

Lisaks sellele tahavad mehed (taaskord, analoogselt naistega - äkki me siiski oleme samast liigist?) ka õrnust ja hellust, pai tegemist ja kallistamist. Ja siinkohal ei pea ma silmas mitte pidevalt nunnutamist, vaid lihtsat ja siirast hoolivuse ja empaatia väljanäitamist.

Ning kolmandaks, asi millega olen elu jooksul korduvalt kokku puutunud, ja ehk kunagi suudan ka õppust võtta - mehed tahavad, et naised neid päriselt ka kuulaks, mitte ei eeldaks, mida nad tahavad! Ehk siis kui mees ütleb, et oma sünnipäeva puhul tahab ta vaikset kohustustevaba päeva ja rahulikult arvutimänge mängida, siis ei ole ehk kõige targem mõte vedada ta endaga koos teatrisse, sealt restorani ja lõpuks veel (sinu) sõprade abiga korraldatud üllatuspeole...