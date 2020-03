KOLUMN ⟩ Regina Herodes: kuidas silmad kinni leida see partner, kes sind alati käima tõmbab

Kohtudes uue inimesega, võiks enne, kui kõrvuni ära armuda esimeste sekundite jooksul väga tugevalt pöörata tunnetuse sissepoole ja kuulata, mida keha ütleb. Keha ütleb alati vaid ei või jah. Kuid selle jah-sõna tugevus on erinev: mõni jah on eriti pöörane ja teine veidi tasasem, aga see on alati väga selge.

Sageli ei pööra me tähelepanu, kui keha ütleb ei, läheme kaasa ja kui siis hoopis teisest allikast algav armumise keemia peale tuleb, saab kenasti selle «droogi» najal sõita kaks-kolm aastat, kuid hetkel, kui armumine üle läheb, siis ongi kõik läbi.

Ega maailmas midagi kindlat ei ole. Isegi kui on kahe inimese vahel see imeline looduslik-ürgne klapp, pole seegi garantii, et suhe kestaks pikki aastaid. Siiski on see väga hea pusletükk, mida tasub märgata: üks vajalik killuke vundamendist, mida on vaja jätkusuutlikuks kauniks suhteks.

Hinge tarkus: kuula, kas hing heliseb?

Teine, veel müstilisem ime on see miski, mis on kohe olemas hingede vahel. Mõne inimesega on see hingeside kohe olemas: sa ei pea midagi seletama ega ütlema ja ta mõistab sind poolelt sõnalt. See side on väga oluline ja ilmne, siin pole mitte mingit seost teise inimese tundmaõppimisega – side kas on või seda pole.

Kui seda pole, siis inimesed ei mõista teineteist. Samas võib hingesideme abil sündida esimesest sekundist kontakt, vastastikune mõistmine ja harmoonia. Need, kes usuvad eelmisi elusid, seletaks seda, et side on tuttavate hingede vahel ja minulegi tundub see olevat üks võimalik tõene seletus. Kindel on ka see, et hea tahtmise korral saab ka selles elus saab luua kontakte võõraste hingedega, kellega kohe kõik ei klapi ja siis järgmises elus taas kohtudes on teil kohe tugev tunne, miks mitte.

Aga kindlasti on palju lihtsam «side saada» ja kergem mõista inimesi, kes on sinuga hingeliselt sarnases kohas, kellega on sama lainepikkus.

Südame tarkus – kas süda ütleb jah?

Süda lihtsalt teab, kui sa oled südamega kontaktis. Kuid südamehääl on sisehäälte osas kõige vaiksem. Meie sees on palju teisi hääli sageli tugevamaks keeratud – on hirm, kirg, ratsionaalsus jne. Et üldse südamehäälega side saada, tuleb endaga sageli veidi tööd teha: näiteks teha joogat, mediteerida, käia looduses, teha sporti.

Südametarkus on suurim tarkus, see on meie parim sisemine kompass ja see pole seotud loogika ega matemaatikaga. Süda lihtsalt teab omal müstilisel moel, südametarkus, hingetarkus ja intuitsioon on suured sõbrad ja väga läbi põimunud. Kohates uut inimest või vaadates olemasolevat partnerit «südame silmadega», on südamel kindlasti midagi väga olulist öelda – kuula seda sõnumit!