MIDA VANEMAD SULLE EI RÄÄKINUD ⟩ 71-aastane Helgi: mees peab aru saama, et naine teda tahab!

Kui Helgi koju tuli, ütles ta oma mehele, et on armunud. «Oh, ei ole midagi, läheb üle!» olnud abikaasa vastus. «Aga ei läinud. Naine hakkas minus ärkama. Ju ma olin seda nii kaua tagasi hoidnud,» meenutab Helgi, kes arvab, et oli seni liiga palju aega veetnud nö mehelikus energias. Siis oli ka aeg, kui seksist üldse ei räägitud ja naise ülesanne oli olla tubli.

Nüüdseks on ta uue elukaaslasega koos olnud tosin aastat ja seksielu on parem kui kunagi varem. Ta usub, et võti on mehe julgustamises – mees peab olema kindel, et naine teda tahab.

Helgi on hea näide sellest, et vanemas eas ei tasuks seksuaalsust alla suruda ning elada saab täiel rinnal ka vanas eas. Naine räägib naerdes, kuidas vaatab teinekord omavanuste naiste tutvumiskuulutusi, kes nõuavad, et seiklejad ei tohiks neid tülitada. «Aga seiklejad ongi need kõige põnevamad mehed! Siis sa saad ju koos temaga seigelda!» naerab Helgi.

Pigem olla üksi kui olla koos kellegagi, kes teeb õnnetuks

Kolmandat aastat üksinda elav stand-up koomik Petra Tänav ütleb, et ta pole sugugi õnnetu ning et tema suguelu näeb välja nagu hiidpandade paaritumine. «Asi on selles, et ma üldse ei saa aru! Ma ei saa kunagi aru, kui keegi on minust huvitatud ja see kandub edasi ka sellele mehele, kes ei saa siis ka enam midagi aru,» selgitab ta ning arvab, et küsimus on ilmselt tema enesehinnangus ja tõsiasjas, et ta alati arvab, et on mehega eelkõige sõber.

FOTO: Kuvatõmmis

Petra ütleb, et armub väga kergelt. «Ma võin saiapätsi ka ära armuda,» naerab ta. Laval viskab Petra palju seksi üle nalja ning ta ütleb, et meestele läheb tema huumorimeel peale. «Aga mulle tundub, et naine laval on hirmutavam,» ütleb ta, et pärast etendust temaga kergelt rääkima ei tulda.

Lopsaka kehaga on ta ka nüüdseks rahu teinud. «Ma olen väga palju oma kaaluga olnud pahuksis ja end väga halvasti tundnud, aga ma arvan, et see, et mulle kartulikrõpsud väga maitsevad, ei tähenda, et ma ei peaks seksi nautima,» muigab ta. Voodis meeldib talle särtsakas jutt, kuid ta ütleb, et eesti keeles on dirty talk lihtsalt rõve. «Eesti keeles lihtsalt pole selliseid sõnu, mis kelmikalt mõjuksid!» on Petra aru saanud. Ta ongi rohkem deitinud välismaalaste ja vanemate meestega. Petra ütleb, et küpsema mehe tähelepanu on hoopis teine asi ja võtab jalust nõrgaks.

Naine ütleb, et ta ei vaja oma ellu meest. «Ma ei tea, kas mehe kodustamine on miski, millega ma praegu tegeleda tahaks, ma pigem käin koolis,» nendib ta ja ütleb, et pigem on üksi kui koos kellegagi, kes teda õnnelikuks ei tee.

Joogaõpetaja Regina Herodes usub, selleks on vaja rohkem mehi, et seksi kohta rohkem õppida. Oma esimeses suhtes, mis algas 18-aastaselt, jõudis ta seksini alles 22-aastaselt. Ta nimelt uskus, et seks on patune – nii pani teda mõtlema noorena leerikool. «Ma tahtsin olla püha,» mõtiskleb ta.

Kui ta lõpuks seksini jõudis, toimus see õnneks turvalises keskkonnas ja ta partner oli väga pühendunud. Ta jõudis isegi naise ejakulatsioonini ning Regina usub, et harjutamine teeb ka siin meistriks.

«Enese tundma õppimine on hästi kasulik,» selgitab Regina, et tähtis on olla iseenda ekspert. «Aga alati jääb avastusruum – alati võib ka uusi asju koos kogeda.»

Regina usub, et kui naised tegeleksid oma südame, hinge ja intuitsiooni kuulamisega, leiaksime me paremaid partnereid. Ta soovitab naistel otsida ürgset klappi ja sulgeda silmad, kuulata, mida keha ütleb, märgata, kas see mees käivitab sind.