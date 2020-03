KOLUMN ⟩ Loore Linnu elu mängureeglid. Igaühe panus läbi iseenda aitab päästa Maa

Meil on vaja tegutsema asuda. Kuidas?

Praegu ei ole veel hilja. On olemas võimalus suunda muuta, asuda olukorda parandama. Aga see saab toimuda ainult läbi üksiku indiviidi, igaühe isikliku panuse kaudu. Teisi me muuta ei saa. Mitte kedagi ei saa muuta, ei sina ega mina, aga maailma muuta saab – ainult läbi iseenda. Tõde on küll jah igaühel oma, kuid oma tõdesid ei saa ega tohigi teistele peale suruda, see ei toimi. Igasugused targutused, igasugune pealetükkiv arvamine ei anna mitte midagi. See on ego vajadus tark olemist välja näidata ja teistele peale suruda.

Iseendas tööd teha saab igaüks. Igaühel on tunded, mis kujundavad tegelikkust. Mitte üksnes mõte ei ole see, vaid tunded ja mõtted koos. Mõlemaid saab muuta. Hirm ja mure on tunded. Tunded on energia, mis vibreerib, ühtlasi ka osa ühisväljast. See on madalama tasandi energia. Kui samalaadseid tundeid on palju, muutub ühisosa. Kui hirm muutub valdavaks, muutub ka inimene nõrgemaks ja nõrgestatud organismil kahaneb vastupanuvõime haigustele. Et hirmust tulenev energia sõna otseses mõttes ei tapaks, on vaja selle tunde vibratsiooni muuta ja seda saab teha ainult igaüks ise.

Tunde muutmiseks tuleb see sõnastada, lauseks muuta ja välja öelda, just siis, kui tunned hirmu. Ja asendada, püüda sõnastada kõrgema vibratsiooniga sõnastus, mis tekitab hea tunde, leida midagi, mis on isegi praeguses hullus seisus hästi: näiteks tunda rõõmu, et päike paistab, kõigest hoolimata olen elus, või et praegu on rahulik olla. Kui igaüks püüaks kasvõi kord päevas leida oma elus midagi, mis on hästi, oleks selles palju abi. Kohe muutub võnkesagedus, mis on tunda ka ümbritsevas.

Asendada tuleks veelgi negatiivseid tundeid nagu viha, raev, sallimatus, süüdistamine, kritiseerimine, teiste väärtustamatus, halvustamine jne – vastandiks olgu rahu, rõõm, armastus, valgus, soojus, heameel. Ei aita ainult korrutamisest, tuleb seda ka rinnus tunda. Nii et süda teeb jõnksu. Mõeldagu endast kui väikesest lapsest, kes rõõmustab ja keksib lihtsalt niisama. Igaühes meist on see laps veel alles, kohtu temaga!

Et elu jätkuks, tuleb teha valik hea ja kurja vahel. Seda tuleb teha ise, teiste tehtud valikud ei toimi. ELURÕÕM. Leidkem see, võtkem lastest eeskuju, neil puudub saamahimu ja ahnus, nad on ka praeguse viiruse vastu immuunsed, nagu näitavad arvud. Kas selles pole ehk midagi mõtlemapanevat? Armastagem endid nii, nagu me oleme, puhta siira armastusega. Ka teisi nagu iseennast, kas pole mitte saabunud just see aeg, et seda lauset tõeliselt mõista.