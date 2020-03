LUGEJAMÄNG ⟩ Mu endine mees armastas naistepesu ja seda mitte minu seljas

Üle kolmekümne eluaasta jooksul on mõne mehega lähemaid kokkupuuteid ikka olnud. Ühel mu endisel poissõbral näiteks oli täiesti rahuldamatu isu naistepesu järele. Ja seda mitte minu seljas! Nii läks minu pesusahtlist mõningaid esemeid meie suhte käigus kaduma küll. Õnneks ei tahtnud ta neid seksi ajal kanda, sest ma pole kindel, kui erutav see minu jaoks olnud oleks... Pigem oli tegemist tema enda «väikese saladusega».

Ja ega siis üks teiseta jää, sest ka kohe järgmisel tüübil, kellega vahepeal kokku elasin, oli oma kiiks. Tema ise ütles, et see on maailmas vägagi levinud! Nimelt jalad. Selle kooselu jooksul tekkis mu sahtlisse kauneid sokke ja sukki juurde ning peale väsitavat päeva oli mees alati valmis mind jalamassaažiga kostitama. Vähemalt mingi kasu mulle ka, kurat!

Oeh, miks mina ometi selliseid ligi tõmban! Kõige vürtsikam asi, mida ise voodis naudin, on juustest tirimine ja sedagi harva... Mõningaid frukte on mu teele muidugi veel sattunud, aga jäägu mõne teise kirjutusmängu jaoks ka!