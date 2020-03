RETSEPT ⟩ Suus sulav šokolaadiparfee

Raske töönädal on tänasega lõppenud ning on õige aeg end kosutada ühe mõnusa šokolaadise magustoiduga. Selleks, et sa liigselt mõtlema ei peaks, tutvustame sulle imelihtsat kahele inimesele mõeldud kogustega retsepti, mida vahendab SouthernLiving.