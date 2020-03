Pornhubi statistika paljastab: inimesed otsivad koroonateemalist pornot

«On ilmselge, et inimesed veedavad rohkem aega kodus – on end kas isoleerinud või töötavad kodukontoritest – ja Pornhubi liiklus on tõusnud,» teatas lehekülje esindaja. «17. märtsil tõusis lehekülje vaadatavus 11,6 protsenti.»

Itaalia oli esimene riik, kus pääses varem tasulise sisu juurde vabalt ligi ning siis tõusis lehekülje vaadatavus seal 57 protsenti. Kui sama pakkumine jõudis ka Hispaaniasse ja Prantsusmaale, toimusid ka seal hüpped, vastavalt 61,3 ja 38,2 protsenti.

Statistikast ilmneb ka, et inimesed lähevad hiljem magama (enim on külastajaid nüüd leheküljel öösel kolme paiku) ja ärkavad hiljem, ka on Pornhubi lehel tavalisest rohkem mõnuotsijaid päevasel ajal.