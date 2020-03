Viis ohumärki, mida tuleks küüsi vaadates alati jälgida

Kuigi pajud meist ei jälgi oma küüsi igapäevaselt, tuleks seda siiski üsna tihti teha. Ja mitte ainult kauni maniküüri pärast, sest paljusid küüntega seotud terviseprobleeme on võimalik välise vaatluse teel üsna lihtsalt tuvastada.

Lohud ja vaod küüntel

Küünte välispinnal horisontaalselt jooksvad vaod või lohukesed sarnanevad Beau joontele (küüneplaadil avalduvad horisontaalsed tumedad vaod -toim.). Üldiselt tekivad need mõne vigastuse tagajärjel. Samas on tehtud kindlaks, et need võivad tekkida ka diabeedi, tsingipuuduse ning palavikuga kaasneva tervisliku seisundi tagajärjel. Lisaks võivad need esineda kõrvalnähuna ka keemiaravi patsientidel. Kui nendega kaasnevad muuhulgas muutused küüne värvis või elastsuses, võib tegu olla ka psoriaasiga.

Tumedad jooned

«Kui sinu küüntel on tumepruunid või mustad vertikaalselt jooksvad jooned, ei tohiks sa neid ealeski ignoreerida,» selgitab dr Shilpi Agarwal. «Sellised jooned võivad olla melanoomi sümptomiteks, mis vajab kohest ravi.»

Selliste kahjustuste puhul ära dermatoloogi külastamisega pikalt oota, sest nahaarstile mineku edasi lükkamine võib väga kurvalt lõppeda! Eriti oluline on kiiresti reageerida siis, kui sümptomid esinevad vaid ühel küünel. Arstide sõnul esineb seda ohumärki tõenäolisemalt asiaatidel ning afroameeriklastel.

Lusikat meenutavad küüned

Ümarad ja lusikaid meenutavad küüned on üldiselt tekkinud mõne veres esineva aine vähesuse tõttu. Enamasti kannatavad selliste küüntega inimesed rauapuuduse all. Sel puhul on vajalik üsna kiiresti pöörduda oma perearsti poole, sest rauapuuduse tõttu võib olla madalam ka sinu hemoglobiini tase, millega kaasnevad veel teisedki negatiivsed kõrvalmõjud sinu tervisele.

Küünte kollakaks muutumine

Kollakad küüned on märk vananemisest. Kui aga sellega kaasnevad küünte kestendamine ning kahtlane aroom, on tõenäoliselt tegemist hoopiski seeninfektsiooniga. Seeninfektsiooni on võimalik ravida erinevate ravimitega ning üldiselt avalduvad nad küllaltki kergel kujul.

«Teepuuõli ning lahjendatud E-vitamiini kasutamisel on alati positiivne mõju sinu küüntele. Samuti on need abiks seeninfektsiooni ravimisel,» soovitab Gelishi küüneekspert Danielle Candido. Kui sinu küüned muutusid kollakaks peale salongis kunstküünte eemaldamist, võib värvimuutus olla sellest tingitud. Sarnane kolletav mõju on küüntele ka suitsetamisel.

Näritud küüned