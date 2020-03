Mees! Kas sinu habemes elab koroonaviirus?

Kuigi viiruse kohta on meil veel palju õppida, siis praegu teadaoleva info kohaselt levib see suuresti hingamisteedest pärinevate piisakeste kaudu inimeselt inimesele, eriti näiteks teiste inimeste läheduses köhides või aevastades. Russo toob välja, et kui sa oled kellelegi piisavalt lähedal, et viirusega nakatuda, siis on tõenäoline, et see juhtub nagunii. Ja seda olenemata sellest, kas inimesel on habe või mitte.