Karantiinireis kirsiõisi vaatama - nüüd võimalik

Me kõik teame, et Google Earthi pildikvaliteet on lausa nii hea, et sellega võib suisa kodust lahkumata reisimas käia, mis praeguses karantiinikevades eriliselt kasuks tuleb. Inimkonna taudide pärast looduse elurütm aga seisma ei jää, seega õitsevad ka sel kevadel erinevates linnades üle maailma tuhanded kirsipuud. Kui sinu unistuseks on olnud seda ilu oma ihusilmaga näha, siis ilmselt tead, et lisaks silme ette kerkivale Jaapanile leiab kaunist roosat õievihma ka teistest paikadest üle maailma. Google Earthi tiim on kokku pannud kauni virtuaalse tuuri, et saaksid külastada kümmet kõige kaunimat paika, kus kirsiõisi vaadata, ning ehk ka määramatuks tulevikuks reisiplaane teha.

Kõiki kümmet peatuspaika soovitavad kohalikud elanikud ning info pärineb muuhulgas ka Google Mapsis tehtud arvustustest. Seega saad reisinõu inimestelt, kes asja kõige paremini teavad, kuna elavad ise kohapeal! Iga paiga kohta on lisatud ka väike infokild, tsitaat mõnelt kohalikult giidilt ning, otse loomulikult, ka tänavavaade kirsipuudest, milles ringi klõpsates või hiirerullikuga navigeerides saad lausa 360-kraadise vaate virtuaalselt end ümbritsevast õitemerest.

Tuuri leiab SIIT!

Külastatavatest paikadest

Aasias

Esimene riik, mis kirsiõitega seostub, on ilmselt Jaapan, seetõttu on sellest riigist ka kaks virtuaaltuuri peatuspaika. Neist esimene on Meguro jõe ääres olev Kirsiõite promenaad Tokyos, mööda mida saad nooltel klõpsates ka ise kõndida. Teine peatuspaik Jaapanis on Miharu Takizakura-nimeline puu Miharus. Virtuaaltuuri kohaselt on see «nuttev» kirsipuu 1000-aastane ning üks populaarsemaid kirsipuid riigis, kohalik giid soovitab aga külastada seda paika pigem õhtusel ajal, mil inimesi vähem.

Aasiast leiame ka Lõuna-Korea ning sealses Jinhae linnas on mahajäetud raudteejaam, kus igal aastal toimub kirsipuude õitsemise ajal ka kevadfestival. Gyeonghwayeog-nimelises raudteejaamas, mida kutsutakse ka Kirsiõite teeks, saab jalutada mööda raudteerööpaid, mida ümbritsevad mõlemalt poolt kirsipuud ning erinevate kirsiteemaliste ning -maitseliste toodetega lookas turuletid.

Traditsioonilises Jaapani kimonos naine seismas Meguro jõe ääres Tokyos keset õitsevaid kirsipuid 28. märtsil 2020. FOTO: BEHROUZ MEHRI/AFP/Scanpix

Ameerikad

Põhja-Ameerikast leiame kaks kohta, kus kirsiõisi nautida. Ameerika Ühendriikides, Washingtonis leiab roosat silmailu näiteks Tidal Basini reservuaari ümbrusest, kus kirsiõitele pühendatud festival kestab terve märtsikuu. Kanadas Vancouveris soovitab Google Earth külastada Kuninganna Elizabethi-nimelist parki, kus kohaliku giidi sõnul on väga palju ruumi nii lastele jooksmiseks, jalutamiseks kui ka pikniku pidamiseks.

Lõunapoolselt ameerikamandrilt leiame hiigelriigi Brasiilia, kus lisaks laiuvatele vihmametsadele võib leida ka kirsipuid. Google Earth soovitab külastada Curitiba linna, kus elab maailma suurim jaapanlaste populatsioon väljaspool Jaapanit. Terves linnas on palju kirsipuid, ent kõige rohkem leiab neid Jaapani pargist ning need õitsevad juulis, mis Brasiilias on talvekuu.

Õites kirsipuud Washingtonis, Tidal Basini reservuaari ümbruses 24. märtsil, aastal 2020. Alates 23. märtsist on ala politseinike poolt valvatud ning lindiga piiratud, et takistada inimestel suurtes gruppides kirsipuude alla kogunemist nagu eelnevatel päevadel hoolimata sotsiaalse kaugenemise reeglitest juhtunud oli. FOTO: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Euroopa

Viimaks ometi, kodule lähemal. Eestist kõige kaugemale jääv koht Euroopas, kuhu Google soovitab kirsiõisi kaema minna, on Cáceres Hispaanias. Sealses kirsiistanduses on üle kahe miljoni kirsipuu ning aprillis aset leidval iga-aastasel festivalil soovitatakse kindlasti proovida kohalikke veine, likööre ning moose, mis valmistatud, üllatus-üllatus, loomulikult kirssidest.

Kaugemalt lähemale tulles on järgmine sihtkoht meie maailmajaos üks Euroopa suurimaid linnu - London. Sea kirsiõite nautimiseks sammud kuninglikku botaanikaaeda, kus saab kirsipuude all looklevatel radadel jalutada ning piknikku pidada. Puud õitsevad märtsi lõpust mai alguseni.

Kõige lähem koht Eestile, kuhu Google Earthi virtuaaltuur meid viib, on Rootsi ning selle pealinnas asuv Kungsträdgården. Linnasüdames asuvas kuninglikus aias on Stockholmi kõige tihedam kirsipuude populatsioon ning igal kevadel korraldatakse ka seal kirsiõite puhkemise auks festival, kus muuhulgas saab süüa traditsioonilist Jaapani toitu, võtta osa töötubadest ning näha kostüümietendusi.