KARVASED KOSILASED ⟩ Vaata saadet! Enesekindel Paula kohtingul tagasihoidliku Pulliga: «Limane on seksikas või?»

«Mehel, kes mulle meeldib, peab olema hea huumorisoon,» ütleb Paula alustuseks ja täiendab, et eriti meeldib talle must huumor. Muidugi hindab naine ka siirust, otsekohesust ja sihikindlust. «Ma arvan, et eluarmastust võib leida igalt poolt, see võib tulla iga minut, kusiganes me oleme!»

Esimesel kohtingul läheneb Paulale vahva jetipoiss, kes tunnistab, et otsib «oma jetile kaaslast». Jeti räägib, et töötab laaduri peal ja teeb erinevaid laadimistöid. Selle kohta ei oska Paula eriti midagi arvata: «Aga töö nagu töö ikka, töö vajab tegemist.» Paula avaldab, et tal palju huvitavaid hobisid: tennis ja sukeldumine; Jeti seevastu ütleb, et käib kinos ja teatris. «Ma päris ühe koha peal istuja pole, kui seiklusele kutsutakse, löön ma kampa,» ütleb Jeti, kui selgub, et Paula on väga mitmekülgne ja aktiivne inimene, kes armastab ekstreemsusi.

Selgub ka, et lapsi Paulal pole, Jetil aga üks nelja-aastane poiss on. See aga Paulat ei hirmuta, kuna tal on lapsehoidjapaberid. «Iseenesest mulle lapsed meeldivad ja lastega mehel pole ka midagi häda,» tõdeb Paula. «See ongi positiivne külg, et ei pea hakkama ise kohe lapsi vorpima.»

Lisaks tuleb välja, et Paula on väga armukade inimene, Jeti pole. Aga Jeti on suitsetaja, see on Paula jaoks väga eemaletõukav.

Nüüd kohtub Paula Pulliga, kes on vene-eestlane. «Ma arvan, et ta on huvitav inimene!» on Paula vaimustuses. Vaimustus suureneb, kui selgub, et Pull mängib jäähokit, talle on kokk, kellele meeldib matkata ja reisida. Paula avaldab, et on elanud Maltal, Ameerikas, Egiptuses, Pull omakorda ütleb, et elas kaua Austraalias, Rootsis, Soomes, Venemaal ning räägib mitmeid keeli. «Ma arvan, et sellise mehega võiks ikka minna maailma avastama!» on Paula väga rõõmus, kuigi mõlema mehe puhul häirib Paulat see, et mehed ei paista tema vastu eriti tundvat.

Esimene kohting: Jetiga põgenemistoas

Paula ja Jeti kohtuvad põgenemistoas, kus väljapääsu otsides püüavad noored üksteist paremini tundma õppida. «Mis sa naiste puhul otsid?» uurib Paula. «Noh, otsin artaktiivsust, võiks mitte väga pikk olla, ilus...» Paulat vastus häirib: «Mis ilus?! Mina olen ilus! Kõik on ilusad?!»

Jeti räägib kaamera taga täpsustuseks, et «naine peab ise ennast meeldivaks tegema». On tunda, et Paula ja Jeti ühist keelt ei leia. Paula räägib, et talle meeldib, kui mehel on habe ja prille peab ta väga seksikaks. «Huumorimeel peab olema,» teatab ta ärritunult, kui nad toast väljapääsemiseks mingit piltmõistatust lahendavad. Paulat häirib väga, et Jeti teda mõistatuse lahendamisel eriti ei aita ning kui naine peab läbi kitsa käigu ronima, ei ulata Jeti talle isegi kätt! «Noh, eesti mees, mis siin teha... Esimene mõte, mis mul tekkis suhtlemise käigus oli, et ta nagu pigem kardab. Mul on tugev karakter, äkki ta natuke tardus,» mõtiskleb Paula hiljem pihikaamera ees.

Teine kohting: Pulliga kokakoolis

Pole ilmselt üllatav, et kohting kokast Pulliga toimub kokakoolis. «Kokkamine on mu kõige nõrgem külg,» tunnistab Paula naerdes. Menüüs on krevetikotletid ja Pull näitab naisele ette, mida ja kuidas tegema peab. Naist ajab kogu avantüür naerma.

«Kõik räägivad, et kokandus on seksikas ja armastus käib kõhu kaudu, aga ma ei tea... Kas see on just see, mis on seksikas?» naerab ta, vaadates oma tainaseid käsi. «Päris limane!» - «See ongi seksikas!» teatab selle peale Pull. «Limane on seksikas või? Mida limasem, seda seksikam või?»

Juttu tuleb ka sellest, millised naised Pullile meeldivad. Mees ütleb, et naine ei peaks olema mitte ainult ilus, vaid tark ka.

Paula räägib pihikaamerasse, et tundis end terve kohtingu vältel Pulliga väga turvaliselt ning eriti meeldib talle väljavaade, et ei pea suhtes olles ise süüa tegema.

Otsuse langetamine – kes võitis Paula südame?