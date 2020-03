KODUNE SPAALAUPÄEV ⟩ Suhkruvahatamine on odav, lihtne ja pea valutu

Sugaring ehk suhkruvahatamine on iidne meetod, kuidas nahalt soovimatuid karvu eemaldada. Väidetavalt kasutati seda meetodit juba iidses Indias ja Egiptuses, kasutades mee ja suhkru abi, et nahka siledana hoida.

Selleks on sul vaja suhkrupastat, mida saad osta, aga ka ise kodus valmistada. Nõu annab Krasotka.

Suhkrupasta valmistamine

Võta 10 supilusikatäit (triiki) suhkrut, 4 supilusikatäit vett, poole sidruni mahl. Sega kõik koostisosad paksu põhjaga potis ja jäta nõrgale kuumusele, et suhkur põhja ei kõrbeks. Kõigepealt muutub segu läbipaistvaks, siis hakkab mullitama ning seejärel oota, kuni see karamellistub, ehk omandab pruunika tooni. See võtab umbes 5-7 minutit.

On oluline, et segu kõrbema ei läheks – toon peaks olema kergelt tumedam kui hele õlu. Siis eemalda pott tulelt ning lase segul jahtuda. Kui vaha on jahtunud, proovi väikest tükki kätega venitada. Kui sul ei õnnestu sellest pallikest vormida, vaid see jääb käte külge kinni, pead segu veel kuumutama.

Vahatamine

Vahatamiseks peavad karvad olema 3-5 mm pikkused ning segu valmis ja jahtunud. Selleks võta väike, umbes pähklisuurune tükk pastat ning sõtku seda, kuni see muutub heledaks. Kanna vaha nahale vastukarva, eemaldamiseks aga tõmba karva kasvamise suunas. Nii väldid sissekasvanud karvu.

Pärast protseduuri eemalda nahalt vahajäägid ja kreemita rahustava losjooniga. Nii võib vahatada kõiki kehapiirkondi, sh bikiinipiirkonda. Nahk peaks püsima siidjana 10-20 päeva.

