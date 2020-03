Need on saladused, mida võiksid partneri eest rahuliku südamega varjata

Kõike ei pea tingimata jagama ning liigne ausus võib tihti hoopiski partnerile haiget teha. Hädavalesid oleks siiski aga targem vältida.

Sulle ei meeldi tema perekond

Tegelikult ei peagi nad sulle meeldima. Seetõttu on parem, kui sa häälekalt sellest oma partnerile ega tema perele teada ei anna. Seda vähemalt juhul, kui sa ei soovi tema perekonnas tekitada sajandi suurimat skandaali, mille tõttu pole lõpuks hea ei sinul, su partneril ega ka tema perekonnal. Kuigi nad ei pruugi sulle meeldida, siis austama peaksid neid ikkagi. Tihti aitab üksteise mitte sallimise puhul suhteid stabiilsena hoida lihtsalt omavahel distantsi hoidmine.

Sinu perele ei meeldi su partner

Isegi kui see on nii, siis ei pea su partner sellest teadma. Nagu eelmise punkti juures sai mainitud, siis on isegi parem, et ta seda ei tea. Sa ju ei soovi, et keegi tunneks end söögilaua taga ebamugavalt või sattuda olukorda, kus peaksid valima oma perekonna ning partneri vahel? Istu oma perekonnaga maha ning selgitage välja aspektid, mis neid sinu partneri juures häirivad. Püüa neile selgeks teha, et tegemist on sinu valikuga ning proovi avada nende silmi oma partneri heade külgede suhtes.

Sinu tunded on tema suhtes jahtunud

On kurb tõsiasi, aga selliseid olukordi tuleb paaridel ette tihemini, kui arvata oskame. Kui esimene armumine on möödas, järgneb korralik kadalipp suhte ning kire säilitamise osas. Kui tunned, et sinu tunded partneri vastu ei ole enam nii kuumad, siis püüa selles enne 100% veenduda kui talle rääkima tõttad, sest see on tõenäoliselt valus hoop teile mõlemale. Kui oled olukorras, mil tunded just kuumad pole, ent sa ei soovi oma partnerist ka lahku minna, siis jäta see saladus parem vaid enda teada.

Sa oled täielik kobakäpp

Libisesid köögipõrandal ning kukkusid näoli maha või purunes poest koju tulles su koti põhi ning terve ostukorv oli keset tänavat kõigile näitamiseks? Kui sa just ei arva, et sellised juhtumised on pööraselt naljakad ning kaaslane seda arusaama sinuga jagab, siis pigem jäta need talle rääkimata. See su kaaslasele võib tunduda täieliku tobedusena ning sina võid jätta endast lihtsalt tõelise kobakäpa mulje. Kas sa seda soovidki?

Sa pead tema perekonna traditsioone veidrateks