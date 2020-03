RAHELI RASEDUS ⟩ Tuleb välja, et beebi ja paeluss korraga kõhtu ei mahu

Tellijale

Muidugi on raseda naise immuunsussüsteem nagunii nõrgem ja peab ennast hoidma. Kui ma esimest korda ämmaemanda juurde läksin, vuristas ta mulle kohe ette igasugu taudid, mis mind ohustavad. Näiteks seda ma varem ei teadnudki, et Peipsi järve kala ei tasu süüa, sest sealt võib saada paelussi ja beebi pluss paeluss kõhtu ei mahu.

Nii et tegelikult koroona on minu jaoks lihtsalt veel üks mure suures muredemeres ja käsi olen ma nagunii kahe triibu nägemisest nii hoolega pesnud, et nahk tahab maha tulla. Küll aga ajab mind meeletult ärevusse see, mida teeb kriisiaeg majanduse ja üldiselt ühiskonnaga.