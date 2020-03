RETSEPT ⟩ Gordon Ramsay oivalised suvikõrvitsarullid ricotta ja kanaga

Lõika suvikõrvits pikkupidi viiludeks. Hea nipp ühtlaste viilude saavutamiseks on kasutada kartulikoorimisnuga. Pritsi saadud viilud oliiviõli ning Balsamicoga üle. Keera kõik viilud ettevaatlikult eraldi rulli ning jäta keskele täidise jaoks suurem auk. Piserda taas oliiviõli ning Balsamicoga ja jäta need 20 minutiks kappi seisma. Soovitatav maksimaalne kapis seismise aeg on 6 tundi!