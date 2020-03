Tundub, et 31. märtsil jõustuva MEGXITI ehk Harry ja Meghani eemaldumine kuningliku perekonna tegevliikmete seast ei ole uudiskünnist ületavate lugude genereerimist sugugi lõpetanud. Nüüd spekuleerib meedia Meghani võimaliku nimevahetuse üle, kirjutab extra.ie.

Prints Harry abikaasat ning lapse ema tuntakse üle terve maailma Meghan Markle'i nime all, kuid on võimalik, et peatselt saame endist ameerika telestaari teadma hoopis teise nimega. Buckinghami palee, prints Harry ja tema naise vahel toimuva kokkuleppe alusel lõpetavad viimased kaks kuningliku perekonna esindusliikmeteks olemise ega tohi seetõttu enam ametlikult kasutada ka oma praeguseid kuninglikke tiitleid.

Prints Harry ning Sussexi hertsoginna Meghan külastamas Westminster Abbey't Londonis, 9. märtsil 2020. FOTO: /Dutch Press Photo/Cover Images/Scanpix

Ent Meghan Markle võib pärast 31. märtsi, kui kuninglikust elust eemaldumise lepe jõustub, otsustada hoopiski perekonnanime vahetamise kasuks. 1952. aastal valisid kuninganna Elizabeth II ning prints Philip kuningliku perekonna ametlikuks nimeks Mountbatten-Windsori, mida oleks võimalik pere meessoost pärijatele soovi korral edasi anda.

Kuulsa perekonnanime kõige viimaseks pälvijaks ongi Meghani ning Harry värske pisipoeg, Archie Harrisson, kellele see sünni puhul anti. Just selle tõttu ongi Meghanil võimalik endale pojaga sama perenimi võtta. Nimevahetus oleks Meghani järjekordne omapärane samm, ent võttes endale nimeks Meghan Mountbatten-Windsor, jätkaks ta sellega siiski kaunist kuninglikku traditsiooni.

On ka võimalik, et Meghan võtab endale oma ema perekonnanime, milleks on Ragland.

Briti prints Harry ja ta naine, Sussexi hertsoginna Meghan tutvustamas Doria Raglandile, kuninganna Elizabeth II ja prints Philipile oma poega Archie Harrison Mountbatten-Windsorit FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

Esimese Maailmasõja ajal muutis kuningas George V kuningliku perekonna perenime Saksi-Coburgi ja Gotha dünastiast Windsoriks. Nimevahetus oli inspireeritud pere lemmikpaleest Berkshire'is ning ka sellest, et saada lahti iidse nime konnotatsioonidest Saksamaaga.

Aastal 1947, kui prints Philip abiellus toonase printsess Elizabethiga, ütles ta üles oma senised tiitlid Kreeka ja Taani printsina ning võttis perekonnanimeks Mountbatten, sest pärineb ema poolt justnimelt sellest suguvõsast.

Printsess Elizabeth (tulevane kuninganna Elizabeth II) ning leitnant Philip Mountbatten (praegune prints Philip, Edingurghi hertsog) poseerimas oma pulmapäeval, 20. novembril aastal 1947. FOTO: Rights Managed/ Illustrated London News Ltd/Mar/Scanpix