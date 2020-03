COVID-19 ⟩ Ämmaemand Ingrid Kaoküla üksinda sünnitajatele: ohtlik polegi võib-olla sinu oma mees, aga on mõni teine

«See tundub kõnekeeles nö lambist võetud piirang,» mõistab Kaoküla pahaseid sünnitajaid. «Ei saada aru, et kuidas minu mees, kellega me enne sünnitust oleme koos ja kelle juurde ma lähen pärast pisikese beebiga koju - et kuidas ta võib olla ohtlik.»

«Aga ohtlik polegi ilmselt su oma mees,» rõhutab ämmaemand. «Võib-olla mõni teine mees töötab päevast päeva inimestega ja on viirusekandja, kuigi pole haige. Ja kuidas saab vastuvõtuosakonnas vahet teha, kes on haige ja kes mitte. Vastus on, et ei saagi!»