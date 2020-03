OLULISI KÜSIMUSI ⟩ Kui tihti sa tegelikult peaksid voodilinu vahetama

Nagu paljude elu suurte küsimustega, pole ka sellele ühest vastust, kirjutab väljaanne SheKnows.

Dr Robb Akridge on mikrobioloog, kes selgitab, et linadesse võib sattuda igasuguseid asju. «Te peate aru saama, et kõigi nahal elab tillukesi lesti, kes toituvad meie surnud nahast. Neid pole näha, aga nad on olemas. Me vajame neid lesti, et meie nahk püsiks tervena. Aga kui need tolmulestad eritavad väljaheiteid, siis need põhjustavad ärritust, põletikke ja allergiat,» selgitab dr Akridge.

Muidugi aitab duši all käimine ärritust leevendada, kuid magades kanduvad nii meie surnud nahk kui ka tolmulestad linadele. Kuna nad meie nahast toituvad, siis linu mitte vahetades loome me neile suurepärase keskkonna, kus kiirelt paljuneda. «Mida rohkem lesti, seda rohkem väljaheiteid. Mida rohkem väljaheiteid, seda suurema tõenäosusega on sul ärritus, eriti kui sa oled selles osas tundlik,» ütleb dr Akridge.

Kuid see pole ainus asi, mille pärast muretseda. Linades võivad elada ka seened. «Kui sul on jalaseen, siis võib see kanduda linadele ja nakkuda inimesele, kellega voodit jagad,» toob ta näite.

Spetsialist soovitab allergiate, akne ja põletike puhul eelistada valget linast materjali, kuna seda saab pesta kõige kõrgemal kuumusel ning valgendada, mis aitab lesti ja põletikutekitajaid tappa. Investeerida tasub ka madratsikattesse ning allergikutele mõeldud padjapüüridesse. Samuti peaksid olema su pidžaamad hingavast materjalist.

Linu peaks sagedamini pesema need, kes on hädas aknega, ekseemiga ja teiste nahaprobleemidega. Dermatoloog dr Dhaval G. Bhanusali soovitab seda teha vähemalt kord nädalas. Kui sa kasutad palju meiki, on samuti oluline tihedamalt padjapüüre pesta ja vahetada, kuid kord nädalas on vähim, mida teha saad. Kui sa jagad voodit koduloomadega, siis peaksid pesema ja vahetama voodipesu üks kuni kaks korda nädalas.