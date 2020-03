Tosin head viisi, kuidas teha oma laste sünnipäev kriisiajal siiski eriliseks

Muidugi on praegu kõige tähtsam panna esikohale tervis ja turvalisus, kuid sellest hoolimata saab nii mõndagi ära teha, et su lapse sünnipäev oleks eriline. Üks variant on lapsele välja pakkuda, et sünnipäeva saab tähistada kaks korda – kõigepealt väikeses pereringis ja kui eriolukord lõppenud, siis suurema peoga. Lapsed on ka palju mõistlikumad ning vastupidavamad kui me ehk oskame arvata – nad vajavad vaid armastust ja õnne.