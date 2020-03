Kodune näohooldus seitsme lihtsa sammuga!

Enda eest hoolitsemine on hea viis, kuidas keerulisel ajal end veidigi paremini tunda ning mõju on korraga tunda nii kehas kui vaimus. Seega kui soovid kodusest karantiinist väljudes ning maski eest rebides lüüa laineid oma klaari ning kauni näonahaga, siis proovi vähemalt kord nädalas võtta ette rutiinne hooldus. Mõnus tegevus, mis korraga lõõgastab ning annab sulle tunde, et oled enda heaks midagi ära teinud. Bustle küsis näohoolduse-nippe nahaarstilt ja kosmeetikult ning siin on nende nõuannete põhjal tehtud seitsmesammuline tegevuskava.

1. Pese oma käed

Dr. Hadley King, dermatoloog, toob välja, et esimene samm võib küll tunduda pisut triviaalne, ent siiski on see praegu vajalikum kui kunagi varem. Pese ära oma käed. Tee seda vähemalt 20 sekundi vältel, et saada lahti kõigist haigusetekitajatest, mis su kätel olla võivad ning lisaks ka mustusest. Sa ei taha ju seda oma näole edasi kanda?

2. Puhasta oma nägu

Kui käed pestud, siis on aeg õrnalt, aga efektiivselt puhastada oma nägu. Nii dr. King kui ka kosmeetik Josie Holmes soovitavad õlil baseeruvat puhastajat. Holmes selgitab: "Kõigepealt tuleb nahalt eemaldada kogu meik ning muu mustus. Kui juhtud elama tiheda asustusega piirkonnas või suures linnas, soovitan näole teha topeltpuhastuse. Selleks kasuta esmalt näiteks mõnd meigieemaldusõli, seejärel vali oma näonahaga sobiv puhastusaine ning masseeri seda nahka vähemalt 60 sekundi jooksul."

Kui sa pole varem õlil baseeruvat puhastusainet kasutanud, siis dr. King selgitab, kuidas on parim viis seda teha. "Alusta kuivade kätega ning masseeri õli õrnalt 1-2 minuti jooksul oma näonahka, kaelale ning lõua alla. Seejärel tee käed märjaks, mis muudab õli emulsiooniks ning masseeri kõik puhastiga kaetud piirkonnad uuesti üle. Seejärel loputa nägu sooja veega."

3. Koori nägu

Järgmine samm on näo koorimine, mille jaoks dr. King soovitab kasutada õrnatoimelisi manuaalselt toimivaid koorijaid. Ka koorijat tuleks näkku masseerida vähemalt minut aega, alustades kaelast ning liikudes tegevusega mööda ninakülgi ülespoole, seejärel laubale ning näo äärtest taaskord suunaga alla. Silmade ümbruses ole ettevaatlik! Seejärel loputa nägu ning patsuta kuivaks. Holmes soovitab aga manuaalsete koorijate asemel kasutada hoopis ensümaatilisi ehk keemilisi koorijaid, millest paljudes on lisaks bioaktiivsetele ainetele sees ka õrnad füüsiliselt koorivad osakesed. Kui see tundub keeruline, siis vali alustuseks lihtsalt midagi õrnatoimelist, mis sobituks sinu nahatüübiga.

4. Kasuta toonikut

Toonikut saab kasutada paljude erinevate asjade jaoks ning vedeliku valik peaks tingimata baseeruma sinu nahatüübil. Tavaliselt on tooniku ülesandeks nahk peale puhastamist tasakaalustada, lisada niiskust ning tekitada järgmiste toodete imendumisele näos sobiv baas.

5. Näomassaaž

Holmes soovitab endale kodus ka natuke näomassaaži teha, ent ära muretse! See ei pea olema üldse keeruline. "Neile, kes tahavad asju lihtsana hoida, soovitan ma leida mõni näohoolitsusõli, mis endale meeldib ning haarata käsirullik," ütleb Holmes. "Kätt tuleks liigutada väljapoole suunatud tõmmetega. Näomassaaž aitab parandada vereringet, lõõgastada lihaseid ning suurendada toodete imenduvust. Lisaks on see väga mõnus!"

6. Näomask

Ei-ei, mitte see plastikust või kangast näokate, mis hetkel laineid lööb! Midagi hoopis toredamat. Nii dr. King kui ka holmes soovitavad ühena viimastest sammudest oma koduses näohoolduses teha endale näomaski. "Su nahk peaks selleks hetkeks juba tunduma pehmem ning klaarim ja näokoorija on su naha hästi ette valmistanud maskis olevate kasulike ainete imendamiseks," ütleb dr. King.

Holmesi sõnul toimivad kõiksugused erinevad maskivormid, olgu siis tegemist kangasmaskiga, kreemmaskiga või isegi maskiga, mille ise endale kodus valmistasid. Vali lihtsalt selline, mis adresseerib just neid nahaprobleeme, millega sinu nägu rinda pistab.

7. Niisuta