5 ägedat äppi, mis aitavad sõpru testidega pommitada

Saidi disain on veidi sujuvam, kui eelmise variandi puhul. Veebileht on taaskord inglise keeles. Küsimused on samuti ette antud. Neid ei saa küll välja vahetada teiste ettepakutud küsimuste vastu, ent kõiki küsimusi ning vastuseid saab soovi korral ise uueks (ning miks mitte ka emakeelseks!) muuta. Saada sõpradele link ning vaata, kes neist ei osanud ära arvata, millist tüüpi filmid sulle tegelikult meeldivad!

Vaieldamatult on valikutest kõige naljakam. Ei hiilga kujunduse ega ka korrektse grammatikaga, ent ajas kõige rohkem naerma. Ilmselt on veebilehe koostanud keegi, kelle jaoks inglise keel ei ole emakeel, sest mitmed küsimused on veidi imelikult sõnastatud. Aga kui tunned, et tahad midagi pisut teistsugust, mis sõprade peade kohale kindlasti hunniku küsimärke tekitaks, on see leht just sulle. Küsimustele saad vastuse valida rippmenüüdest, midagi ise toimetada siin pole võimalik. Vasta vähemalt 20-le küsimusele valikute hulgast ning saadki genereerida testi, mis su sõbrad kindlasti nii segadusse kui ka (loodetavasti) naerma ajab.