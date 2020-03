8 soovitust, kuidas korterikaaslasega tõhusalt kodurahu säilitada

Olgem ausad - ideaalset ning tülidest vaba kooselu ei ole päriselt olemas. Kui te just ei veeda oma päevi üheskoos nahkhiirte moodi rippudes ning vegeteerides. Paratamatult tekib koos elades nii mõnelgi korral tunne, et tahaks üksteist uksest välja lükata või mingi esemega visata. Selleks, et pingelist õhkkonda natukene leevendada, on olemas vägagi loogilised nipid, vahendab veebiportaal Foxnews.

Raha, raha, raha

Korterikaaslasega kokku kolides seisate silmitsi erinevate tüüpiliste küsimustega: kes saab endale suurema magamistoa, kelle sõna jääb rohkem peale ning kui palju peavad mõlemad üüri maksma?

«Kirjutage paberile täpselt üles, kes ning kui palju üüri eest maksab,» soovitab kliiniline psühholoog Patricia Farrell.

Veenduge, et mõlemale pandud kohustused on teile jõukohased, et vältida «mul ei ole sel kuul üüri maksmiseks piisavalt raha» olukordi. Te ei soovi ometi, et tekiks olukord, mil kumbki teist peaks maksma palju rohkem, kui on oma eelarvest üüri jaoks arvestanud? Ära tunne end halvasti, kui mõnes küsimuses kahtled. Rääkige kõik omavahel läbi, sest ainult see aitab teil tulevikus potentsiaalseid tüliolukordi vältida.

Kui korterikaaslane vastab paljudele sulle olulistele tingimustele «ei», tuleks sul tõsisemalt mõelda, kas ta siiski on inimene, kellega saad korterit jagada.

«Külmkapi õigused»

Isegi parimate sõprade puhul on see olnud väga suur tõrvatilk meepotis. Selleks, et vältida üksteise toidu ära söömist, tuleks teil külmkapis riiulid sõbralikult ära jaotada.

«Jagage kaaslasega külmkapi osad ära - ühele poole pange sinu toiduained, teisele poole tema omad ning jätke üks osa ühiselt kasutatavate asjade jaoks,» soovitab psühholoog Jaenette Raymond.

Seejärel leppige kokku külmkapi koristusajad ning koristage seda koos vastavalt vajadusele iga kolme kuni kuue kuu tagant. «See aitab teil vältida üksteise toidu ära söömist ning jätab teile võrsed õigused ja ka kohustused külmkapi kasutamises,» lisab Raymond.

Ööbivad külalised

Sinu kaaslase sõbrad peatuvad teie kodus pikema perioodi vältel, ent ei aita teil samal ajal ei üüri maksta ega koristada? Aeg on see käsile võtta!

«Lühikesed sõprade külastamised, millega kaasneb nende ööseks jäämine, on täiesti normaalne nähtus. Kui aga mõni neist on teie juurde jäänud näiteks nädalateks, siis pigem on tegu «ajutise» puuküürnikuga,» sõnab Farrell.

Kui tegemist on sõbraga, kes peatub teie kodus pikema aja vältel, oleks mõistlik tutvustada talle natukene oma kodukorda. Soovitavalt leppige kokku, et ööbiv sõber kaasab end nii korteri koristamisse ning panustaks ka omalt poolt üüri maksmisega.

Erinevad vaated üldkasutatavate asjade suhtes