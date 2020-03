7 asja, mis su kehaga juhtuvad, kui kaks päeva duši all ei käi

Duši all käimise vajadus oleneb paljudest asjadest, näiteks nahatüübist ning aktiivsuse tasemest. Kui oled pika päeva tööl ning higistad palju, siis aitab tihedam pesemas käimine sul ennast ilmselt paremini tunda. Kui aga sul on kuivusele kalduv nahk, peaksid peale igat duši all käimist end eriti hoolikalt kreemitama.

Mitmepäevane vahe kahe pesuskäigu vahel ei ole kindlasti tervisele kahjulik, kuid siiski juhtuvad su kehaga mõned asjad, millest peaksid teadlik olema, eriti kui kannatad mõne nahahaiguse all. Seega leiad siit nimekirja seitsmest asjast, mis sinu kehaga juhtuvad, kui sa kaks päeva duši all ei käi.

1. Halvad bakterid võivad keha pinna üle võtta

Meie kehal on alati korraga nii häid kui halbu baktereid. Sinu nahk on oluline barjäär haigusetekitajate ning su keha vahel, seega on duši all käimine hea viis, kuidas vältida halbade bakterite levikut naha pinnalt keha sisse. See aitab ka suurendada heade bakterite arvu halbadega võrreldes. Seega võib paaripäevane vahe kahe pesukorra vahel sind pisut haavatavasse olukorda seada, sest halvad bakterid jäävad naha pinnale, võivad sealt keha sisse levida ning tekitada erinevaid põletikulisi protsesse.

2. Haigestumise tõenäosus võib suureneda

Kui sa pesemas käid, siis puhastad oma nahalt sinna kogunenud pisikud, mis võivad sind haigeks teha. Ent isegi kui sa paar päeva duši alla ei jõua, siis suure-suure töö haiguste ennetamisel teeb ära ka vaid oma käte ning näo pesemine. Nii on pisikutel palju väiksem võimalus näo või käte kaudu sinu kehasse jõuda ning sinul endal on omakorda väiksem tõenäosus jääda põletikku või külmetusse.

3. Nahale võib tekkida lööve

Kui sa regulaarselt duši all ei käi, siis muutub su nahk rasuseks ning soolaseks, mis võib viia punnide ning löövete tekkeni. Nahk muutub päeva jooksul nagunii higiseks, ent kui sa kehale loomulikult tekkivaid higi ja rasu maha ei pese, siis koguneb see nahale ning ummistunud poorid ning vinnid on palju kergemad tekkima. Hommikune ja õhtune näopesu aitab sind kaitsta punnide ning akne eest, kuid duši all käies väldid ka kehale tekkida võivaid lööbeid.

4. Sinust võib erituma hakata halba lõhna