Viiruseaegse autopuhastuse ABC

Silmnähtavalt räpaste pindade puhastamine, millele järgneb desinfitseerimine, on parim viis koroonaviiruse ning teiste hingamisteede viiruste leviku ennetamiseks nii kodus kui ka avalikes kohtades, kirjutab Bustle. Pinna desinfitseerimiseks peab see kõigepealt olema silmaga nähtavalt puhas, seega alusta nähtava mustuse puhastamisega ning liigu seejärel nähtamatute haigustekitajate juurde. Hea selgitus sellele on järgmine: sa võid topsihoidjatest kohviplekid maha pesta ning need näevad puhtad välja, ent see ei tähenda, et need on desinfitseeritud.

Kui tuleme tagasi auto puhastamise juurde, siis ei pruugi müügiesinduse poolt soovitatud puhastusvahendid pindadelt väga vastupidavaid viirusi eemaldada. Sellest hoolimata hoiatavad autoeksperdid Kelly Blue Book'ist inimesi auto sisemuses valgendi või vesinikperoksiidilahuse kasutamise eest: "Mõlemad kemikaalid tapavad küll koroonaviiruse, kuid võivad samal ajal tekitada kahju vinüülist ning plastikust pindadele, mida enamikes tänapäevastes autosisemustes kasutatakse." Nende kemikaalide asemel soovitavad nad kasutada valgendivabasid niiskeid desinfitseerimisrätikuid või siis tavalist seebist sooja vett.

Pea meeles, et enne auto puhastamist oleks mõistlik avada aken või hoida uks praokil, et sa ei sulgeks ennast koos kemikaaliaurudega väikesesse ruumi. Enne desinfitseerimist on soovitatav auto ka üldiselt korda teha, sest, nagu juba enne märgitud, ei saa desinfitseerima hakata midagi, mis eelnevalt puhas ei ole. Loe igaks juhuks üle ka kõigi kasutatavate vahendite juhised ning järgi neid hoolikalt.

Nühi rooli nagu homset poleks

Su rool ei pruugi küll must välja näha, ent tegelikult on see neli korda räpasem kui tualettpoti prill-laud, leidis CarRentals.com poolt 2019. aastal läbi viidud uuring. Selle puhastamiseks kasuda niisket desinfitseerimisrätikukest ning muuda see enda jaoks harjumuseks iga kord, kui autosse istud. Väldi valgendite ning peroksiidide kasutamist, sest sama puhastustulemuse saab ka näiteks 60%-lise alkoholilahusega. Kindlasti puhasta ära kogu rooli pind, mitte ainult need kohad, kust arvad ennast kinni hoidvat.

Puhasta kõiksugused käepidemed, nupud, rattakesed ning kangid - kõik, mida katsud