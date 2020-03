VIDEO ⟩ Südantlõhestav: väike tüdruk avastab, et McDonalds on suletud

Väikese Layla-Rae ema Joanne filmis oma last hetkel, mil tüdruk McDonaldsi, Nando ja KFC ajutise sulgemise teate kuulmisest paaniliselt nutma hakkas. Kodus isolatsioonis oleva lapse jaoks tähendas see terve maailma kokku kukkumist ning ta oli täiesti lohutamatu.

Nutuga võideldes küsis Layla-Rae oma emalt: «Kas «hiinakad» ja kojutoomine on ka suletud?» Selle peale vastab Joanne, et ka need on suletud. Väike tüdruk hakkab veel paanilisemalt nutma kui ema teatab talle samal ajal vabandades, et Layla peab nüüd Joanne valmistatud toiduga leppima.

Joanne otsustas tüdrukut teate saamise ajal filmida, sest teadis, et tütar võib hetkega tõeliseks draamakuningannaks muutuda. Seda eelkõige selle tõttu, et Layla ei söö alati isegi kõiki restoranitoite. Naise arvates oli videoklipp niivõrd naljakas, et otsustas seda Facebookis teistega jagada. Hetke seisuga on seda vaadanud üle miljoni inimese.

Ema lisas: «Me lihtsalt istusime ja rääkisime juttu. Layla oli terve hommiku rääkinud, kuidas ta soovib täna McDonaldsisse minna. Siis meenus meile tõsiasi, et unustasime talle selle ajutisest sulgemisest rääkida. Ma olen olnud temaga väga aus kogu maailmas toimuva suhtes. Samuti seletanud, miks see kõik meile hea on.»

Tüdruk on teadlik isegi Boris Johnsonist ning küsis emalt ühe üsna ehmatava küsimuse: «Kas Boris Johnson näeb, kui me täna näiteks parki läheme?» Selle peale vastas ema talle lohutavalt, et ta peab Borisega seda küsimust arutama.



Sarnane juhtum leidis aset ka Inglismaal Gloucesteris, kus 7-aastane Lola sai Layla-Raele sarnaselt šoki ajal, mil kuulis McDonaldsi ajutisest sulgemisest.

FOTO: André Graham/SWNS/Scanpix