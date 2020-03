5 asja, mida silmas pidada, et su suhe koroonakriisi tõttu ei laguneks

Independent rääkis paarinõustajatega ning kogus kokku kõige tähtsamad mõtteterad, mida antud kriisisituatsioonis meeles pidada, et su suhe võimalikult tervena olukorrast välja tuleks.

Ära tee eeldusi selle kohta, kuidas teine inimene end tunneb

Sageli arvame me, et teised kogevad samu tundeid ja mõtteid, mida meie. Eeldamine aga tekitab kibestumist ja loob olukorrale valed ootused. Kõige targem on olla oma sõnades võimalikult selge ja hoida dialoogiliine avatuna. Keegi meist pole selles olukorras varem olnud, nii et me kõik saame sellega erinevalt hakkama ja see on okei.

Ära unusta suhelda

Pinged on laes ning suhelda võib olla raske, eriti kui sa oled ärritunud või hirmul. Sellegipoolest püüa oma vastustes olla mõistlik ja rahulik. Kui sul on isiklikult raske, siis räägi oma vaimsest olukorrast kallimaga ning selgita, et võid käituda tavapärasest erinevalt. See pole õigustuseks käituda vastikult, kuid võib aidata kaasa, kui oled käitunud stressiolukorras kahetsusväärselt.

Meeles tasub pidada, et kõige mõistlikum on kasutada mina-lauseid. «Ma tunnen» kannab hoopis teist kaalu kui «Kui sa teed seda, siis ma tunnen nii». Ei ole mõtet süüdlasi otsida, see ei aita kedagi.

Lepi, et olukord paneb proovile

Lepi, et tülisid tuleb ette – loeb see, kuidas sa sellest välja tuled. Võib ka olla, et te lihtsalt suhtute olukorda erinevalt. Ehk tahab su partner viiruseteemade osas võtta elu päev korraga, samas kui sina tahad kõigega pidevalt kursis olla. Lepi, et te võite asja erinevalt näha ja sinu viis pole ainus õige viis.

Pane suured tülid pausile

Kuigi pinge on praegu normaalne, ei tohiks sa seda olukorda ära kasutada selleks, et käsile võtta kõiki suhteprobleeme. Mõned asjad tuleb panna praegu ootele, eriti siis, kui üks teist on haige või sümptomitega. Teil võib olla ka haigeid või vanu sugulasi, kelle eest hoolitsemine on praegu esikohal. Vali oma võitlused ja kaalu, kas neid peab praegusel ajal pidama.

Ärge töötage pidevalt