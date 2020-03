10 õudusunenägu, mida sa ei tohiks kunagi eirata – ja mida need tegelikult tähendavad

On põhjus, miks mõned unenäod püsivad meiega kauem kui teised. See on märk, et su unelev mõistus püüab midagi su ärkvel mõistusele su elu kohta teada anda.

MSN toob välja unenäod, mis püüavad öelda midagi tähtsat ja mida sa saad selles osas ette võtta.

Uppumine

Vesi sümboliseerib su emotsioone, niisiis on unes uppumise nägemine märgiks, et sa lased tunnetel oma elu juhtida. Su magav mõistus üritab märku anda, et on aeg õppida oma tundeid paremini juhtima.

Kodu

Kui sa näed unes kodu, siis sümboliseerib see su sisemaailma, nii et kui maja on hävitatud, märgib see, et saboteerid ennast või ei kanna enda eest hoolt. Vaimne tervis on ohus. Kui sa aga avastad unes uusi kohti oma majas või teed remonti, viitab see, et miski osa su elust paraneb.

Lennukid, rongid, autod

Kui sa leiad end unenäost, kus oled kontrolli alt väljunud sõidukis, märgib see, et ka su elu hakkab käest minema. On aeg istuda juhiistmele või, kui sa juba oled seal, õppida paremini juhtima.

Looduskatastroofid

Võib olla õudne unes rinda pista looduskatastroofiga. See võib viidata, et su isiklikud mured väljuvad kontrolli alt ja su unelev mõistus ei taha enam seda ignoreerida.

Surm või haigus

Kui sa näed unes, et oled suremas või surnud, sümboliseerib see, et tahad eluraskuste eest põgeneda. Kui näed unes surmaga lõppevat õnnetust, on see uute alguste sümbol.

Elusalt maetud

Kui sul on raske hingata, sest oled unes elusalt maetud, võib see olla märgiks konfliktist su elus. Sa pead kiirelt piirangutest vabanema ning leidma uue perspektiivi olukorrale, milles oled. Kui sa ise ei saa hakkama, otsi teistelt abi.

Sa ei saa liigutada

Kui sa ei saa unes liigutada – oled näiteks kuskil kinni või halvatud – siis tähendab see, et oled endale liiga palju kohustusi võtnud. Teinekord piisab aga otsusest edasi liikuda, et olukord laheneks.

Lahkunud lähedased

See on väga tavaline ja võib olla väga lohutav taaskohtuda lahkunud lähedastega. Uni võib viidata, et ärvel-elu pole ainus, mis eksisteerib ja surmaga ei lõppe eksistents.

Superkangelane

Kui sa näed unes, et oled superkangelane või lendad, võib see olla väga vabastav tunne. See näitab sulle, kui palju sul potentsiaali on – sa pead olema julge ja endasse uskuma.

Korduvad unenäod