«Karvased kosilased» ⟩ Kiisu kelbast ei ajanud, aga suhtekogemuseta Juminda poisile käppa peale panna ei suutnud

Kohting - Jänes

Kultuurilembene Jäneseneiu kutsub Theo kohtingule Tallinna Linnamuuseumisse, mille eksponaatidega noored kohe ka tutvust tegema asuvad. Tulekolde ees küsib Theo Jäneselt, et kas too oskaks sellega midagi ette võtta. «Ma oskan süüa teha, aga sina võid tule alla teha!» Noormees kiidab muuseumi-kohtingu ideed, sest nii saavad noored kahekesi aega veeta ning eriti keegi neid ei sega.

Theo uurib, et Jänesel midagi metsas elamise vastu ei ole. Selgub, et ka metsloomakostüümis peituv neiu ise loodust ei pelga ning talle lausa meeldib vahel ennast välja lülitada - justnimelt roheluses ja eraldatuses. Koos näitust uurides jõuab Theo järeldusele, et Jäneseneiu on päris taiplik.

Nüüd läheb teema päris kuumaks, sest juttu tuleb eelnevatest suhetest. Neiul on selja taga üks pikem suhe, 3 ja pool aastat, peale mida on ta nüüd aasta aega vallalisepõlve nautinud. Noormees aga oma 24 eluaasta jooksul suhtesse sattunud ei ole. Jänes ütleb, et tema on pigem suhteinimene, üksinda olla ei eelista ning Theole see meeldib, et naine pole egoistlik ja soovib teha kaaslasega koostööd. Peatselt sajab sisse saatejuht, kes noormehe ära varastab, aga mitte enne hella kallistust noorte vahel. Hmm, kas siin juba midagi susiseb?

Kohting - Kiisu

Kiisukohting viib Theo ning Kassi T1 Mallis asuvasse Avastuskeskusesse, kus kumbki varem käinud pole. Esimene takistus teel avastusteni on peeglilabürint, kust noored õnneks siiski välja saavad, kuid mitte enne veidikest rüselemist. Aktiivne Kass jätkab kohe küsimustega, uurides noormehelt, et mida too kardab. Theo avaldab, et kuigi elab paksus metsas, siis pimedusega tal kõige paremad suhted pole ning kuskil mõni lambike ikka enamasti põleb. Kiisu kilkab vastu, et tema ei karda mitte midagi ning saab vastu kiidusõnu. Peagi imestab pikasabaline Kass aga emotsioonikalt Theo ülestunnistuse peale, et ta üheski suhtes varem olnud ei ole. Kiisu ise on olnud kahes tõsisemas suhtes ning nendib, et eks iga suhe jätab oma jälje.

Järmine jututeema viib noored aga romantika jälgi otsima. «Mis on sinu jaoks romantika?» küsib Kass ning noormees toob välja, et pole vaja panna igale poole roosilehti või küünlaid, sest tõeline romantika tuleb südamest ning on veidi salajane. Ka Kiisu ise ütleb, et romantikat on raske fabritseerida, sest tõeliselt romantilised hetked tulevad väikestest asjadest ning sellest, kui kaaslast tunned ja talle ise midagi erilist välja mõtled. Peatselt jõuab taaskord kohale ka saatejuht, kes Theo seekord juba viimast otsust tegema viib.

Kes osutub südamedaamiks - Jänku või Kiisu?

Theo sõnutsi oli otsuse langetamine väga raske. Päev oli tema jaoks väga põnev ning noormehele endalegi on natuke üllatuseks, et ta midagi sellist ette võttis. Kuigi mõlema tüdrukuga oli väga armas aega veeta, siis pidi poiss ikkagi otsuse langetama.

Theo tänaseks väljavalituks osutus Jänes!

Maskid maha!

Kassimaski tagant tuleb välja tore blond neiu, kes ei tundu valituks mitte osutumisest eriti löödud olevat ning saab lohutusauhinnana minna kellegagi koos restorani. Ent nüüd saabub tõehetk - maski langetab ka valituks osutunud Jänes! Hellalt eemaldab Theo neiu maski ning ka selle alt tuleb välja tore blond neiu. Ise kelmikalt muiates nendib poiss, et maski tagant leitud nägu on jänesekuvandist ikka tunduvalt parem! Teineteist leidnud noored saavad minna aega veetma sviiti ning kõnnivad käsikäes kaamerast eemale. Edu ning palju armsaid hetki!