Endine teener paljastab: toidud, mida kuninganna Elizabeth suu sisse ei võta

Endise teenri väitel on Elizabeth II väike märkmik, kuhu ta teeb märkmeid talle serveeritud söögi kohta ning saadab kööki nö arvustusi.

«Märkmik seisab küll põhiliselt tühjana, sest kuninganna pole väga pirtsakas,» ütleb ta. Kuid kui einestatakse koos külalistega, teeb Elizabeth märkmeid ka selle kohta, mida külaline armastab ja millest keeldub, saates info pärast kööki edasi. See info talletatakse ning seda järgitakse, kui külaline taas kuningalossis einestama satub.

Raamatus «Õhtusöök Buckinghami palees» on kirjas ka anekdoot sellest, kuidas kord kuninganna oma salatist limuka leidis. «Ma leidsin selle oma salatist – kas ehk teie sööksite selle ära?» kirjutas ta märkmelehele ja saatis kööki, vahendab Fox News.

Endine kokk on ka paljastanud, et kuninganna väldib küüslauku ja sibulat ning kunagi ei serveerita rooga, milles sibulat palju on.