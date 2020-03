EKSPERIMENT ⟩ Naine helistas karantiiniigavusest kõikidele oma eksidele, et küsida, mis valesti läks

Siis tuli tal hea mõte. Kuna praegust hirmutavat perioodi soovitatakse võtta kui aega enesearenguks ja -analüüsiks, hakkas ta mõtlema oma möödunud suhetele. «Kellelt veel küsida nõu arenemise osas kui mitte mu eksidelt,» mõtles 19-aastane Rebecca, otsis välja ekside numbrid ja võttis nendega ühendust.

Jay, suhe kestis eelmisel aastal mitu kuud

Jay elas Rebecca vastas ülikoolilinnakus ning ülikoolis nad kohtusidki. Rebecca meenutab, et Jay tuli nädal varem kooli tagasi, et teda üllatada ning järgmisel hommikul koos ärgates teatas naine talle kohe, et tahab lahku minna. Õigeid vastuseid tal Jay küsimustele toona anda polnudki.

Kui ta nüüd mehelt küsis, mis tema meelest nende vahel viltu läks, vastas Jay: «Ma arvan, et me mõlemad mõtlesime: jah, ma olen tore ja kannan su eest hoolt, kuid sa ei saa inimeselt, kellele sa peaksid olema täiesti pühendunud, kõike, mida sa saama peaksid. Ma ei usu, et me kumbki tegime valesid valikuid, kuid saame nüüd aru, et kellegagi tasub koos olla ka muudel põhjustel, mitte lihtsalt sellepärast, et see on tore.»

Rebecca Lockwood FOTO: The Tab / SWNS.com/Scanpix

Tim, suhe kestis kolm aastat tagasi mitu kuud

Tim ja Rebecca olid enne käima hakkamist sõbrad, kuid ometi polnud neil palju ühiseid huvisid. Lahkuminek temast oli frustreeriv, meenutab naine. Nad istusid smuutibaaris, kuid igale Rebecca põhjendusele oli Timil hea vastus varnast võtta. «Ma mäletan, et mõtlesin: «Oh jumal, palun lase mul sind maha jätta!»»

Tim tõdes nüüd, et talle tuli lahkuminek tõesti ootamatult, eriti kuna päev enne oli Rebecca talle mõned kingitused toonud. Nüüd ta kahetses ka seda, et oli mõned päevad pärast lahkuminekut Rebecca ukse taha ilmunud, kaasas fotoalbum neist kahest ja lilled. Tim ütles, et hindas Rebecca ausust, kuid kõige rohkem tegi haiget see, et naine ta lihtsalt elust välja lõikas. «Mulle tundus, et sa tüdinesid minust lihtsalt ära,» ütles ta.

Ed, Rebecca esimene peika

Ed ja Rebecca kohtusid koolis, nende afäär oli lühike – Rebecca palus oma parimal sõbrannal tema eest Ed pikalt saata. Nad on tänase päevani siiski sõbrad ja suhe kestis vaid paar nädalat. «Kui ma üldse arvan, et midagi oleks võinud olla paremini, siis see, et sul on julgust mind ise maha jätta,» ütles Ed nüüd, lisades, et abiks tuleb ka enesekindlus, kirglikkus ja üleüldine entusiasm suhtekogemuse suhtes.