Kuidas kaitsta oma küüsi UV-kiirgusest tingitud kahjustuste eest?

Olenemata aastaajast mõjub päike sinu küüntele kahjustavalt. Seetõttu kipub küüneümbruse nahk kipitama ning punetama. Hea uudisena teatame sulle, et on päris mitu erinevat moodust, kuidas enda küüsi üsna lihtsasti päikesekiirguse eest kaitsta.

UV kaitsega küünelakid

Küünetehnik ja mitmete küünekaitselakkide arendaja Jin Soon Choi tõdes, et kõige efektiivsem kaitse küüntele on enamasti korralik kaitselakk. Kuna küüned sisaldavad keratiini, on nad väga vastuvõtlikud päikesekiirgusest tulenevate kahjustuste suhtes. Kõige mõistlikum on kasutada kaitselakki koos küüneõliga, millega tagad endale ka terved küünenahad.

Küünetugevdajad

Kuigi küünetugevdaja muudab küüned eelkõige tugevamaks ning vähem murduvamaks, aitab see ka päikesekahjustuste vastu. Ilma igasuguse kaitseta küünte tervenemine sellistest kahjustustest võib üldiselt aega võtta kuni kuus kuud. Nende kahjustuste sümptomiteks on näiteks punetus, lõhenenud küünenahad, murdunud küüned, küünte elastsuse vähenemine ning küüne värvuse muutumine. Kui märkad kuivust küünte ümber, siis tea, et on aeg neid küünetugevdajaga niisutada. Samuti võid kasutada niisutamiseks näiteks küüneõli.

Biotiin