PULMAKORRALDUS ⟩ Pulmafotograaf Mait Jüriado: pulmad pole eesti stiilis sünnipäev, kus peab päev otsa ringi jooksma!

3. Valige oma pulmategijad ise

See on seotud esimese, aga olen paraku näinud ka seda, et pruudi ema ja isa valivad oma tütre pulma pulmaisa, kes 86. aastal oli väga äge ja tore, aga nüüd jõi end teie pulmas purju ja lisaks ei osanud ta inglise keelt, kuigi pool seltskonnast sai ainult sellest keelest aru.

Ärge saage valesti aru, väga sageli on emadel-isadel suurepäraseid mõtteid ja kindlasti ei olnud ka nende kavatsused halvad, aga mõelge mitu korda enne läbi, kas just see bänd on see, mida soovite? Kas see pulmavärv on just teie oma? Kas pulmaautoks Hummer, mida teie isa väga soovitab, on ikka see, mida tahaksite? Kui kõhklete, on juba asi vale.

Kui otsustate ise, on teil hiljem ainult iseennast süüdistada ja see on parem variant, kui oma äia soovitatud tädi Maali täidetud singirullid kõrvalmajast.

On ülimalt oluline, et kohtuksite ise kõikide pulmategijatega personaalselt. Ma lihtsalt ei kujutaks ette, kui ma enne pulmapäeva ei oleks suhelnud videokõnes või kohtunud personaalselt oma pruutpaariga. Võib juhtuda, et e-kirja teel tore tegija on päris elus kaabakas ja lurjus. Kui tunnete, et asi pole päris õige, siis ärge mõelge teist korda, võtke uus tegija, kuni olete leidnud selle õige. Samuti on ka igale fotograafile olemas oma pruutpaar ja pruutpaarile oma fotograaf. Minu klientidest on paljud saanud minu head tuttavad, kellega suhtlen ma ka pärast pulmapäeva, kellega olen isegi koos reisil käinud ja see on tänu nende oskusele leida õige tegija.

4. Pulmakülaliste puhul peab olema täidetud kaks kriteerium

Kindlasti muretsete, kuidas pulmakülalised end teie pulmapäeval tunnevad? Selle pärast ei pea üldse muretsema. Kui olete teinud päeva enda nägu, siis pulmakülalised tulevad tähistama teie armastuse päeva, mitte enda pulmapäeva. Pulmakülaliste puhul tuleb arvestada AINULT kahe asjaga. Muu ei ole absoluutselt oluline.

Et neil oleks süüa (ka ajastus on tähtis).

Et neil oleks juua (ei pea tingimata alkohol olema).

Kõik.

Inimesed tulevad reeglina pulma juba näljasena. Jah, ma tean kui raske on pildistada grupipilte, kus inimeste ainus mõte on toit ja korisev kõht. Siit ka järgmine punkt.

5. Hoolitsege, et pulmas oleks piisavalt süüa ja juua

Näljased inimesed on kurjad inimesed. Toitu ja juua peaks olema nii palju, et see mitte kunagi otsa ei lõppe. Mõelge, et toda 1811. aasta Chateau D’Yquemi, mis maksab 115 000€ pudel, on teil rõõm hiljem ka kahekesi mesinädalatel nautida.

Ostke ja varuge üle! Mäletan eredalt üht pulma, kus läksime olude sunnil pärast avatoosti 15 minutiks pildistama. Pruudi ja peigmehega tagasi jõudes oli toit otsas, alles vaid aurutatud juurviljad. Hoolitsege selle eest (enne oma pulmapäeva!), et seda ei juhtuks. Toona jäi pruutpaar toidust ilma, sest toit sai otsa ja kogustega pandi mööda.

Sageli on just pärast tseremooniat fotosessioon ning külalistel enne õhtusööki palju vaba aega. Andke neile midagi näksida ja juua, samal ajal, kui meie ära oleme, et nad ei sureks enne õhtusööki. Ja rohkem polegi vaja, sest juba siis tunnevad nad end suurepäraselt. Uskuge mind, inimesed mõtlevad pärast teie laulatust peaasjalikult ainult söögist ja joogist.