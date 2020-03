Täpselt 55 aastat tagasi sündis paljude naiste ikoon Sarah Jessica Parker. Millised on olnud näitlejatari senised parimad rollid ning millist elu on ta elanud väljaspool oma kõige tuntumat sarja? Teeme väikese kokkuvõtte tema tegemistest läbi aastate.

Sarah Jessica Parker sündis 25. märtsil 1965. aastal Nelsonvilles Ohio osariigis USA-s. Ta on enim tuntud kui filminäitleja ja teleprodutsent. Samas tegutseb ka moedisainerina. Oma kõige esimese esinemise debüüdi tegi juba 1974. aastal muusikalis «Annie», olles ise vaid 9-aastane. Tema kõige esimesed katsetused filmimaailmas olid «Footloose» (1984) ja «Girls Just Wanna Have Fun» (1985).